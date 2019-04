Desafio 100 suspenses para assistir antes de morrer: você viu no máximo 7 dessa lista 100

As histórias de suspense, também chamadas de thrillers, ganharam destaque na literatura durante o século 19, principalmente por meio do trabalho de Edgar Allan Poe, escritor norte-americano considerado o inventor dos mistérios policiais. Posteriormente, com a invenção dos filmes, em 1895, logo o suspense se tornou um dos gêneros favoritos do público também nos cinemas. Nas quatro primeiras décadas do século 20, a cinematografia se firmou como uma arte e revelou grandes cineastas, como o “Mestre do Suspense”, o britânico Alfred Hitchcock, responsável por introduzir o gênero no cinema. Desde então, os thrillers se popularizaram. A revista britânica Sight and Sound, especializada em cinema, elaborou uma lista com os 100 melhores longas de suspense para assistir antes de morrer. A seleção traz filmes de diferentes épocas e nacionalidades. Entre eles, estão os clássicos de Hitchcock, como “Janela Indiscreta” (1954) e Um Corpo que Cai (1958). De acordo com a publicação, pouquíssimas pessoas assistiram mais de sete títulos da lista. Para descobrir se você é uma exceção, basta contabilizar quantos filmes você já viu dentre os 100 selecionados.

1 — À Procura de Elly (2009), Asghar Farhadi

2 — A Conspiração do Silêncio (1955), John Sturges

3 — Instinto Selvagem (1992), Paul Verhoeven

4 — Os Corruptos (1953), Fritz Lang

5 — Um Tiro na Noite (1981), Brian De Palma

6 — Jogo Perverso (1989), Kathryn Bigelow

7 — O Açougueiro (1970), Claude Chabrol

8 — Ligadas pelo Desejo (1996), Lana e Lilly Wachowski

9 — Breakdown: Implacável Perseguição (1997), Jonathan Mostow

10 — Bunny Lake Desapareceu (1965), Otto Preminger

11 — Bab el Hadid (1958), Youssef Chahine

12 — Círculo do Medo (1962), J. Lee Thompson

13 — Cash on Demand (1961), Quentin Lawrence

14 — Mulheres Diabólicas (1995), Claude Chabrol

15 — A Conversação (1974), Francis Ford Coppola

16 — O Dia do Chacal (1973), Fred Zinnemann

17 — Terror a Bordo (1989), Phillip Noyce

18 — Deadly Pursuit (1988), Roger Spottiswoode

19 — Amargo Pesadelo (1972), John Boorman

20 — As Diabólicas (1955), Henri-Georges Clouzot

21 — D.O.A (1949), Rudolph Maté

22 — Pacto de Sangue (1944), Billy Wilder

23 — Dr. Mabuse (1922), Fritz Lang

24 — Encurralado (1971), Steven Spielberg

25 — Limite de Segurança (1964), Sidney Lumet

26 — Clube da Luta (1999), David Fincher

27 — Operação França (1971), William Friedkin

28 — O Fugitivo (1993), Andrew Davis

29 — À Meia Luz (1940), Thorold Dickinson

30 — A Mão que Balança o Berço (1992), Curtis Hanson

31 — Harry, He’s Here to Help (2000), Dominik Moll

32 — A Mulher sem Cabeça (2008), Lucrecia Martel

33 — Hell Drivers (1957), Cy Endfield

34 — Nada a Esconder (2005), Michael Haneke

35 — Céu e Inferno (1963), Akira Kurosawa

36 — Matar ou Morrer (1952), Fred Zinnemann

3 7— O Mundo Odeia-me (1953), Ida Lupino

38 — A Caça (2012), Thomas Vinterberg

39 — Illustrious Corpses (1976), Francesco Rosi

40 — Em Carne Viva (2003), Jane Campion

41 — Insônia (1997), Erik Skjoldbjærg

42 — Investigation of a Citizen Above Suspicion (1970), Elio Petri

43 — Ittefaq (1969), Yash Chopra

44 — Kahaani (2012), Sujoy Ghosh

45 — Klute: O Passado Condena (1971), Alan J. Pakula

46 — A Faca na Água (1962), Roman Polanski

47 — A Dama Oculta (1938), Alfred Hitchcock

48 — Laura (1994), Otto Preminger

49 — Lift to The Scaffold (1958), Louis Malle

50 — As Vidas dos Outros (2006), Florian Henckel von Donnersmarck

51 — Locke (2013), Steven Knight

52 — O Inquilino (1927), Alfred Hitchcock

53 — Desejo e Perigo (2007), Ang Lee

54 — M, o Vampiro de Dusseldorf (1931), Fritz Lang

55 — Sob o Domínio do Mal (1962), John Frankenheimer

56 — Amnésia (2000), Christopher Nolan

57 — Memories of Murder (2003), Bong Joon-ho

58 — Quando Desceram as Trevas (1944), Fritz Lang

59 — Miracle Mile (1988), Steve De Jarnatt

60 — Miss Bala (2011), Gerardo Naranjo

61 — Zaroff, o Caçador de Vidas (1932), Ernest B. Schoedsack e Irving Pichel

62 — O Abutre (2014), Dan Gilroy

63 — La Noche de Los Girasoles (2006), Jorge Sánchez-Cabezudo

64 — Night Train (1959), Jerzy Kawalerowicz

65 — Nove Rainhas (2000), Fabián Bielinsky

66 — Intriga Internacional (1959), Alfred Hitchcock

67 — Obsession (1949), Edward Dmytryk

68 — Oldboy (2003), Park Chan-wook

69 — Omar (2013), Hany Abu-Assad

70 — Cega Paixão (1951), Nicholas Ray

71 — Um Passo em Falso (1992), Carl Franklin

72 — Profissão: Repórter (1975), Michelangelo Antonioni

73 — O Sol por Testemunha (1960), René Clément

74 — Janela Indiscreta (1954), Alfred Hitchcock

75 — Na Teia do Destino (1949), Max Ophüls

76 — Rififi (1955), Jules Dassin

77 — Expresso Para o Inferno (1985), Andrey Konchalovskiy

78 — A Sombra de Uma Dúvida (1943), Alfred Hitchcock

79 — Sicario: Terra de Ninguém (2015), Denis Villeneuve

80 — O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme

81 — A Escada de Caracol (1946), Robert Siodmak

82 — O Espião que Veio do Frio (1965), Martin Ritt

83 — Um Estranho no Lago (2013), Alain Guiraudie

84 — Suspense (1913), Phillips Smalley and Lois Weber 85 — O Sequestro no Metrô (1974), Joseph Sargent

86 — The Tall Target (1951), Anthony Mann

87 — Morte ao Vivo (1996), Alejandro Amenábar

88 — Dentro da Noite (1938), Arthur B. Woods

89 — Profissão: Ladrão (1981), Michael Mann

90 — O Terceiro Homem (1949), Carol Reed

91 — Os 39 Degraus (1935), Alfred Hitchcock

92 — Infância Roubada (2005), Gavin Hood

93 — O Silêncio do Lago (1988), George Sluizer

94 — Um Corpo Que Cai (1958), Alfred Hitchcock

95 — Victoria (2015), Sebastian Schipper

96 — Viva Riva! (2010), Djo Munga

97 — O Salário do Medo (1957), Henri-Georges Clouzot

98 — Um Clarão nas Trevas (1967), Terence Young

99 — Z: A Orgia do Poder (1969), Costa-Gavras

100 — Zero Focus (1961), Yoshitaro Nomura