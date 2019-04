As 15 melhores cidades do mundo para amantes de livros

São Petersburgo, Rússia

Conhecida como capital cultural da Rússia, São Petersburgo aparece com frequência nas obras de grandes autores, como Fiódor Dostoiéviski, Lev Tostói e Vladimir Maiakovski. Hoje, as casas de muitos escritores foram transformadas em museus e estão abertas à visitação para o público. E, além de livrarias e sebos, a cidade abriga a Biblioteca Nacional da Rússia, uma das maiores do mundo, com um acervo de mais de 30 milhões de volumes.