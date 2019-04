10 filmes indianos para ver na Netflix e se apaixonar por Bollywood

Toilet — Ek Prem Katha (2017), Shree Narayan Singh

Keshav, um mecânico de bicicletas se casa com Jaya, uma moça mais nova, que veio de uma família rica. Após o casamento, Jaya se muda para o local onde o marido vive com os pais. Mas, não há banheiros na casa de Keshav e todas as mulheres da aldeia fazem suas necessidades no campo. Para Jaya, isso é vergonhoso. Com medo de perder a mulher, Keshav faz de tudo para construir um banheiro. O filme é uma crítica às condições de saneamento na Índia.