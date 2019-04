10 séries para quem não tem tempo de ver séries: episódios de até 30 minutos que valem cada segundo

Lovesick (2014), Gordon Anderson

Dylan descobre que contraiu clamídia, uma doença sexualmente transmissível. Sabendo que a doença necessita de tratamento médico, ele decide se encontrar com todas as mulheres com quem teve relações sexuais nos últimos três anos para orientá-las a fazer o teste. E, para conseguir contatar as ex-parceiras, Dylan conta com a ajuda de seus dois melhores amigos: o garanhão Luke e a meiga Evie.