10 filmes que você pode assistir no NOW e não encontra na Netflix

O NOW, serviço de streaming gratuito para assinantes da NET, disponibiliza alguns dos melhores lançamentos de filmes logo que saem do cinema. Então, para ajudar aqueles que procuram produções mais recentes, a Bula reuniu em uma lista dez filmes que não podem ser encontrados na Netflix, mas estão disponíveis no NOW. Entre os destaques, estão “Nasce Uma Estrela” (2018), de Bradley Cooper; e “Oito Mulheres e Um Segredo” (2018), de Gary Ross. Todos os filmes podem ser assistidos no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

A Freira (2018), Corin Hardy Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. O Vaticano fica sabendo do incidente e convoca o Padre Burke à Roma, onde lhe pedem para investigar o caso junto com a irmã Irene, uma noviça. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, Burke e Irene viajam à Romênia. Ao chegarem no convento, eles descobrem que uma entidade maligna em forma de freira atormenta a instituição há anos. Para salvarem suas vidas, eles terão que enfrentar a maldição.

Gotti — O Chefe da Máfia (2018), Kevin Connolly O filme conta a história de ascensão e de queda do mafioso John Gotti, que liderou o crime organizado em Nova York durante muitos anos. Chefe da poderosa Família Gambino, o gângster aterrorizou a cidade e construiu uma fortuna praticando crimes como agiotagem, extorsão, jogos de azar e assassinatos. Gotti morreu em 2002, enquanto cumpria pena de prisão perpétua.

Halloween (2018), David Gordon Green Quatro décadas depois de escapar do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode precisa confrontar o assassino mascarado mais uma vez. Myers conseguiu fugir da prisão e Laurie sabe que ele está vindo atrás dela. Mas, nos últimos anos, ela se armou e se preparou para este inevitável reencontro. O filme é o 11º da franquia “Halloween”, e dá continuação aos eventos do filme original.

Missão: Impossível — Efeito Fallout (2018), Christopher McQuarrie Ethan Hunt recebe a perigosa tarefa de recuperar plutônio roubado. Mas, a situação sai do controle e ele opta por salvar sua equipe, em vez de completar a missão. Com isso, as armas nucleares caem nas mãos de agentes altamente qualificados, que fazem parte de um grupo que deseja destruir a civilização. Agora, Ethan e sua equipe precisam unir forças com August Walker, um agente da CIA, para salvar o mundo.

Nasce Uma Estrela (2018), Bradley Cooper Jackson Maine é um cantor country no auge da fama. Um dia, após um de seus shows, ele para em um bar, onde a jovem cantora Ally está se apresentando. Jackson se encanta com talento de Ally e decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento amoroso e, enquanto a carreira de Ally está em ascensão, Jackson cai no esquecimento.

Oito Mulheres e Um Segredo (2018), Gary Ross Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja um arriscado assalto: roubar um colar de diamantes de 150 milhões de dólares, que a Cartier mantém em um cofre. A ideia é convencer a empresa e emprestá-lo para a estrela Daphne Kluger, que irá usá-lo no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques de Nova York. Para que tudo dê certo, Debbie reúne um time de oito mulheres inteligentes na execução do crime.

O Primeiro Homem (2018), Damien Chazelle O filme conta a história de Neil Armstrong, primeiro astronauta a pisar na lua, em 1969. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas. Enquanto passa anos se preparando para a viagem espacial, mudanças ocorrem em sua vida profissional e a perda de uma de suas filhas, Karen, testa seus limites emocionais.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família é perseguida por uma entidade assustadora e mortal. Para conseguir sobreviver, os pais e as crianças precisam se manter em silêncio absoluto, pois o som é a maneira com a qual o ser fantasmagórico consegue encontrá-los. A morte de um dos filhos os abala profundamente e, para piorar a situação, a mãe precisa encontrar uma maneira segura de dar à luz uma nova criança.

Tully (2018), Jason Reitman Marlo é mãe de dois filhos e espera o terceiro. Constantemente deprimida pela rotina atarefada da maternidade, ela não vê perspectivas na vida. Certo dia, seu irmão lhe dá um presente: ele contrata uma babá para cuidar do bebê recém-nascido durante a noite, para que Marlo descanse. Embora relutante, ela aceita o presente e acaba se surpreendendo com a babá, Tully. Aos poucos, as duas se aproximam e vivem uma sincera amizade, que traz a alegria de volta à vida de Marlo.