As 10 melhores praias de nudismo do Brasil

Grande parte da sociedade ainda enxerga a nudez como um tabu, mas no Brasil existem cerca de 300 mil pessoas adeptas do nudismo. De acordo com a Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), fundada em 1988, o nudismo promove um modo de vida natural e saudável, preocupado com o meio ambiente. Essa prática é permitida em alguns lugares do Brasil, incluindo praias. A Revista Bula realizou uma pesquisa em sites de viagens e elencou as dez melhores praias naturistas do país. Entre os destaques, estão Tambaba, na Paraíba; e Pedras Altas, em Santa Catarina. Ao contrário do que muitos pensam, nesses locais não é permitido praticar atos sexuais, fotografar, filmar ou constranger outros visitantes. E, acima de tudo, o respeito ao meio ambiente é fundamental, por isso, as praias nudistas estão entre as mais conservadas do país.

Praia de Tambaba — Conde, Paraíba A Praia de Tambaba é a praia nudista mais famosa do Brasil. O visual é paradisíaco, com vegetação preservada, falésias, piscinas naturais e águas cristalinas. É uma das mais belas praias da região, sendo dividida em duas partes: uma para os banhistas comuns e outra para os nudistas. O local possui uma boa estrutura de bares, restaurantes e pousadas.

Massarandupió — Entre Rios, Bahia Para chegar à Massarandupió, é necessário passar por estradas de terra e caminhar por uma trilha de 20 minutos. A praia é paradisíaca, com dunas, córregos e muita vegetação. São mais de dois mil metros para a prática do nudismo, com uma área de camping selvagem e dois quiosques que servem refeições. Há também um rio de água doce que passa entre as dunas.

Praia da Galheta — Florianópolis, Santa Catarina Essa praia catarinense atrai diferentes tipos de frequentadores: nudistas, moradores da região, turistas, curiosos e surfistas. Por lá, ficar nu é opcional e a entrada de homens desacompanhados é permitida. É um local muito conhecido pelos que buscam paquera. A praia é uma das mais preservadas de Santa Catarina, sem nenhum bar ou restaurante.

Ilha de Jurubá — Paraty, Rio de Janeiro A Ilha de Jurubá não é reconhecida pela Federação Brasileira de Naturismo, mas a prática do nudismo é permitida no local. O acesso à praia, também conhecida como Ilha dos Pelados, se dá apenas pelos barcos que partem da praia de São Gonçalo. A região é rústica, com poucos quiosques. O mar é calmo e transparente, com muitas piscinas naturais.

Pedras Altas — Palhoça, Santa Catarina A Praia de Pedras Altas é dividida em duas partes: na primeira ficam as pessoas desacompanhadas, já a segunda é reservada para casais e famílias com crianças. A entrada fica na Enseada de Brito e o acesso à praia se dá por uma trilha. A região é paradisíaca e possui uma pousada simples, um restaurante e camping. A nudez é obrigatória.

Praia do Abricó — Rio de Janeiro, Rio de Janeiro A 30 km de Copacabana, a Praia do Abricó fica numa região isolada e possui 850 metros de faixa de areia limpa e sem tumulto, sendo uma das praias mais belas e conservadas do litoral carioca. Aos sábados, domingos e feriados, a nudez é obrigatória para os frequentadores do local. Nos demais dias da semana, o uso de roupas é opcional, mas não recomendado.

Praia Olho de Boi — Búzios, Rio de Janeiro Para chegar à Praia Olho de Boi, é preciso percorrer uma trilha íngreme de 45 minutos, que parte da Praia Brava. Mas, apesar do difícil acesso, a praia é paradisíaca e cercada por vegetação nativa, com mar cristalino e calmo, ideal para banho. Na areia e na água, o nudismo é obrigatório. Já nas pedras, o uso de roupas é opcional. Não há quiosques nem restaurantes no local.

Barra Seca — Linhares, Espírito Santo Com mar bravo e vegetação preservada, Barra Seca é a primeira praia de nudismo do Espírito Santo. Formada pela junção do mar com o Rio Ipiranga, seu acesso se dá somente por barco. O local conta com área para camping e banheiros. Não há restaurantes, o ideal é que o turista leve seu próprio alimento. Homens desacompanhados ficam separados de casais e famílias.

Praia do Pinho — Balneário Camboriú, Santa Catarina A Praia do Pinho tem acesso controlado e é considerada a primeira praia oficialmente naturista do Brasil. O local é dividido em dois lados: em um deles, a nudez é obrigatória; no outro, é opcional. A infraestrutura é ótima e conta com bares, estacionamento, camping e pousadas. O mar é limpo e calmo, formando piscinas naturais entre as rochas.