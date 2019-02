1 — Pais são confiáveis. Nunca mentem e sabem de tudo.



2 — A hierarquia que comanda o mundo: os mais velhos mandam nos mais novos.



3 — Ser astronauta é só uma questão de escolha. Assim como todas as outras profissões: bombeiro, ator, médico, gari, policial, professora, bailarina.



4 — Somos ótimos atores. Capazes de interpretar dores de barriga e de cabeça fenomenais. E, obviamente, toda doença pode ser curada rapidamente para que o dia sem escola possa ser aproveitado.



5 — A comida da vovó (ou daquela tia, ou da mamãe) é a melhor do mundo. E acabam mesmo servindo de base comparativa até nas degustações mais impressionantes da culinária internacional na vida adulta. Nada como a macarronada feita com macarrões quebrados e molho de elefante da vovó!



6 — O mundo é bom e os heróis sempre vencem. O certo e o errado são simples como o branco e o preto.



7 — Ter um bebê é simples. Você casa e então (bang!) um bebê cresce na barriga da mulher.



8 — Somos artistas impressionantes com fama internacional comprovada na exposição das obras de arte na porta geladeira.



9 — Temos superpoderes. A invisibilidade, por exemplo, é um clássico. Cortinas, edredons e guarda-roupas são facilitadores da manifestação das nossas habilidades.



10 — Somos capazes de falar em línguas estrangeiras. Cantar em inglês é moleza! Leri go, leri gooooooooou.



11 — Machucado se cura com beijo e sopro da mamãe. Para casos extremos: o sprayzinho que arde até a alma e o Band-Aid decorado.



12 — Para resfriado (ou qualquer outra doença) a receita é simples e certeira: nada de piscina, picolé ou sorvete. Uns chás terríveis, uma sopinha quentinha, um ou outro remédio amargo e voilà. E estas são as bases fundamentais da medicina.



13 — Tudo é possível: Papai Noel que viaja o planeta numa noite, coelhos que botam ovos de chocolate, fadas que trocam dentes por dinheiro, gnomos das florestas, dragões que cospem fogo. Basta acreditar.



14 — Cobertores são eficientes escudos contra monstros malignos. Assim como a luz da lâmpada que evita qualquer aparição indesejada durante a noite.



15 — Desenhos animados, filmes e games são um mundo que existe tanto quanto a China, Japão ou a Rússia. E neles os personagens vivem e nos aguardam para uma visita.



16 — Pular as pernas de uma pessoa faz com que ela pare de crescer. Considerando que o maior objetivo de uma criança é espichar, essa informação é valiosíssima e a manobra normalmente é executada para obter alguma vantagem. Afinal, a vítima só voltará a crescer quando o espertinho “despular” o membro.



17 — Fatal: a mãe morre se o chinelo ficar virado.



18 — Ainda sobre a mãe: ela é a mulher mais linda, especial e incrível de todas.



19 — Engolir é algo tenso. O aviso para não colocar objetos pequenos na boca tem o tom de uma pena de morte. Se um chiclete vai goela abaixo, é certeza de grudar tudo quanto é coisa que existe dentro da barriga. Agora se você engole uma semente de melancia, nasce outra lá dentro. E há quem diga que é bem assim que os bebês vão parar na barriga da mãe!



20 — Brinquedos ganham vida a noite, enquanto dormimos, e quando saímos de perto deles. A grande comprovação é que eles mudam de lugar sem a nossa ação ou vontade. Sem falar naqueles que somem!



21 — O álbum de figurinhas será completado. A vida é boa e justa. E a sorte está do nosso lado. Assim, é claro que todas as figurinhas chegarão onde devem. E obviamente as repetidas serão facilmente trocadas com nossos solícitos amigos ansiosos por (exatamente!) nossos descartes.



22 — Existem duas formas infalíveis de chegar no Japão — o outro lado do mundo. A mais fácil pra quem mora no centro do Brasil é cavar um buraco bem fundo. Pra quem mora no litoral existe a opção de ir nadando em linha reta.