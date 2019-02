As 10 melhores séries de comédia para ver na Netflix

O catálogo da Netflix oferece ótimas opções de entretenimento para os amantes de comédia. Os fãs do gênero têm acesso a dezenas de séries cômicas, algumas delas muito bem elogiadas pela crítica e pelos usuários do serviço de streaming. A Revista Bula analisou as produções disponíveis na Netflix e reuniu em uma lista as dez melhores séries de comédia disponíveis na plataforma. Entre os destaques, estão “Grace and Frankie” (2015), “Brooklin Nine-Nine” (2013), e “Unbreakable Kimmy Schmidt” (2015). Todas as séries selecionadas receberam boas notas em sites especializados em cinema. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Atypical (2017), Robia Rashid Sam é um jovem autista de 18 anos que cursa o ensino médio e está em busca de sua independência. Ele frequenta a terapia e sente grande admiração por sua psicóloga, Julie. Aconselhado por ela, Sam começa a procurar uma namorada, apesar de não levar jeito para a paquera. Durante a busca pelo primeiro amor, Sam conta com o apoio de seus dois únicos amigos: Zahid e Casey, sua irmã.

One Day at a Time (2017), Gloria Calderon Kellett e Mike Royce A série acompanha a rotina de uma família cubano-americana que vive em Los Angeles. Penelope é uma enfermeira que sofre de Transtorno do Estresse Pós-Traumático devido ao tempo que trabalhou como militar no exército. Após deixar o marido, ela se esforça para criar seus dois filhos adolescentes com a ajuda da mãe, uma cubana conservadora, e de seu amigo Schneider, o síndico do prédio onde a família vive.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”.

Grace and Frankie (2015), Marta Kauffman e Howard J. Morris No passado, Grace e Frankie foram amigas, mas brigaram e hoje não se suportam. Quando seus respectivos companheiros, aos 70 anos, revelam que estão apaixonados um pelo outro e vão se casar, elas são forçadas a viverem juntas na casa de praia, uma propriedade dos ex-maridos. Além de dividirem o espaço, Grace e Frankie começam a compartilhar seus sentimentos sobre o divórcio, criando um laço de amizade.

Master of None (2015), Aziz Ansari e Alan Yang A trama acompanha Dev, um jovem de descendência indiana que procura alavancar sua carreira de ator na cidade de Nova York, mas só consegue atuar em pequenos comerciais de televisão. Ao enfrentar as dificuldades do início da vida adulta, Dev compartilha com os amigos seus pensamentos sobre temas como casamento, filhos, relacionamento com os pais, velhice e racismo.

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015), Robert Carlock e Tina Fey Kimmy Schmidt é raptada por um líder religioso e passa 15 anos de sua vida isolada, acreditando ser uma das únicas sobreviventes de um apocalipse que dizimou a terra. Após ser resgatada, ela decide ir morar em Nova York. Levando apenas uma mochila, Kimmy vai em busca de um emprego e um lugar para morar. Mesmo sabendo que o mundo mudou durante os últimos 15 anos, ela não pretende desistir de seus sonhos.

Bojack Horseman (2014), Raphael Bob-Waksberg A série é ambientada em um mundo onde homens e animais com características humanas vivem juntos. Bojack é um cavalo que protagonizou uma famosa série dos anos 1990, que o transformou numa celebridade. Agora, sua carreira está em decadência e ele disfarça sua baixa autoestima com uísque e relações fracassadas. Para se tornar relevante de novo, sua agente, Princess Carolyn, sugere que Bojack escreva uma biografia.

Brooklyn Nine-Nine (2013), Dan Goor e Michael Schur Jake Peralta é um talentoso, porém imaturo detetive no 99º distrito de Brooklyn. Junto aos seus colegas, ele leva uma rotina de trabalho despreocupada. Mas, tudo muda quanto a delegacia recebe um novo capitão, Roy Holt. Muito sério, ele chega ao local disposto a colocar ordem em tudo, acabar com a imaturidade de Peralta e transformar seus detetives nos melhores do Brooklyn.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.