Como descobrir os melhores filmes da Netflix e Amazon Prime Video

Os catálogos dos serviços de streaming possuem milhares de opções e, por isso, muitos usuários têm dificuldade na hora de escolher um bom filme para assistir. Para ajudar os indecisos, uma ótima opção é o site Flickmetrix, que relaciona os títulos da Netflix e Amazon Prime Video e oferece vários filtros para refinar a busca pelos melhores filmes.



O site Flickmetrix cruza informações de filmes lançados a partir de 1900 e mostra os melhores de acordo com o que o usuário procura assistir no momento. Para chegar até o resultado final, o site utiliza como fontes as notas dele e de outros sites, como IMDb, Letterboxd e Metacritic. O Flickmetrix ainda não cobre o acervo de HBO Go, Hulu e NOW; mas é uma boa alternativa para quem assina Netflix e Amazon Prime Video.

Para usar o serviço, siga este passo a passo:

1: Acesse o site Flickmetrix

2: Escolha os serviços de streaming que você deseja pesquisar. Pode ser apenas Netflix, Amazon Prime Vídeo, ou ambos;

3: Em “Genres”, escolha o estilo do filme que deseja assistir: ação, romance, suspense, etc;

4: Em “No. Critic Reviews”, escolha o número mínimo de críticas especializadas;

5: Escolha Brazil para “Netflix Region”; e United States ou United Kingdom para “Amazon Region”;

6: Em “Year”, defina o período referente ao lançamento dos filmes que você deseja pesquisar; 7: Em “Average Rating”, escolha as notas mínima e máxima que os filmes receberam da crítica;

8: Clique em “Search”.

Logo após, o Flickmetrix exibe uma lista de filmes baseada nos filtros escolhidos e links diretos para os serviços de streaming, assim os usuários podem salvar os longas em suas listas ou assisti-los imediatamente. Além disso, o site apresenta sinopses, trailers e notas que os filmes obtiveram nos sites de críticas.