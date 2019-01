20 casais de Hollywood que você não lembrava que existiram

Relacionamentos são complicados e com as celebridades não é diferente. Enquanto alguns casais de Hollywood permanecem juntos por décadas, como Tom Hanks e Rita Wilson, Will Smith e Jada Pinkett-Smith, e Kevin Bacon e Kyra Sedgwick; outros não tiveram a mesma sorte e acabaram se separando repentinamente. Seus namoros ou casamentos foram cobertos pela mídia e suas fotos estamparam capas de revistas, mas os vícios, as traições ou a distância fizeram com que a felicidade conjugal durasse pouco. A Revista Bula reuniu em uma lista alguns desses casais de famosos que você nem lembrava que existiram.

Madonna e Sean Penn A cantora e o ator se casaram em 1985 e se separaram quatro anos depois, em 1989. As brigas do casal eram notícia recorrente e Madonna revelou que o maior motivo dos desentendimentos era o ciúme de Sean Penn. Apesar disso, os dois continuam amigos até hoje.

Lisa Marie Presley e Nicolas Cage A filha de Elvis Presley se casou com o ator Nicolas Cage em 2002, numa cerimônia secreta, no Havaí. A união durou apenas quatro meses e, após o divórcio, Lisa afirmou que o casamento foi um grande erro, pois eles possuíam diferenças inconciliáveis.

Mia Farrow e Frank Sinatra A atriz se casou com o cantor Frank Sinatra em 1966. Na época, ela tinha 21 anos e ele 50. Dois anos depois, o casal se separou, porque Farrow se recusou a participar de um filme com o marido para atuar no longa “O Bebê de Rosemary”, que a tornou conhecida.

Angelina Jolie e Billy Bob Thornton Os atores foram casados entre os anos 2000 e 2003. Em uma entrevista recente, Thornton afirmou que a época de seu casamento com Jolie foi a melhor de sua vida e os dois terminaram porque levavam estilos de vida diferentes: “O dela é um estilo de vida global, enquanto eu não gosto de lugares públicos”, disse o ator.

Meryl Streep e John Cazale O casal se conheceu em 1974, no teatro. Cazale já era um dos maiores atores de Hollywood e Streep ainda não era conhecida. Os dois se davam bem e permaneceram juntos até 1978, quando Cazale foi diagnosticado com câncer e morreu.

Courtney Cox e Michael Keaton Famosa por interpretar Monica, no seriado “Friends”, Courtney Cox namorou Michael Keaton entre os anos de 1989 e 1995. Após o término, a atriz disse em uma entrevista que Keaton era a pessoa mais incrível que ela já havia conhecido.

Alanis Morissette e Ryan Reynolds A cantora e o ator começaram a namorar em 2003 e terminaram o relacionamento quatro anos depois. O término não foi fácil para Morissette, que lançou um álbum no ano seguinte, intitulado “Flavors of Entanglement”, com canções que falavam sobre seu processo de superação.

Uma Thurman e Gary Oldman Os atores se conheceram nos estúdios de gravação do filme “Um Tiro de Misericórdia”, e se casaram em 1990. O casamento durou apenas dois anos e o motivo do fim teria sido o alcoolismo de Oldman, que chegou a ser preso por dirigir bêbado em 1991.

Sarah Jéssica Parker e Robert Downey Jr. O namoro dos atores durou oito anos, entre 1983 e 1991. Sarah terminou o relacionamento por causa do comportamento de Robert, que era viciado em drogas e álcool. Em 2008, o ator revelou que era muito egoísta e não aceitava a ajuda de Sarah.

Jennifer Esposito e Bradley Cooper Os dois atores se casaram em 2006 e a união durou apenas cinco meses. Em 2014, Jennifer lançou uma biografia, onde disse que Cooper era manipulador e egoísta. Em uma entrevista, Cooper disse que o relacionamento simplesmente acabou, sem motivo aparente.

Whoopi Goldberg e Frank Langella Whoopi e Frank se conheceram nos bastidores do filme “Eddie — Ninguém Segura Esta Mulher”, e começaram a namorar em 1996. O relacionamento terminou em 2001 e, de acordo com a atriz, o motivo foi a distância. Whoopi morava em Nova York e Frank em Los Angeles.

Rita Rayworth e Orson Welles Ao ver uma foto de Rita Hayworth em uma revista, Orson Welles disse que iria se casar com ela. O desejo do cineasta se concretizou e eles se casaram em 1943. Cinco anos depois, o casal se separou, pois Welles estava apaixonado por uma jovem italiana.

Anjelica Huston e Jack Nicholson Huston e Nicholson se conheceram em uma festa em 1973 e se relacionaram por 17 anos, até 1990, mas não chegaram a se casar. Em sua biografia, a atriz revelou que o namoro chegou ao fim quando Nicholson revelou que tinha engravidado outra mulher.

Geena Davis e Jeff Goldblum Os atores se conheceram durante as filmagens do filme “A Mosca” e se casaram em 1987. Três anos depois, Davis pediu o divórcio citando diferenças inconciliáveis. Mas, Goldblum afirmou em uma entrevista que os dois continuaram se encontrando por um tempo.

Jeanne Tripplehorn e Ben Stiller Tripplehorn e Stiller começaram a namorar em 1990. Três anos depois, eles noivaram, mas o relacionamento chegou ao fim em 1996. Os dois chegaram a atuar juntos no programa de comédia “The Bem Stiller Show”.

Isabella Rossellini e Martin Scorsese Aos 25 anos, Isabella Rossellini foi enviada para entrevistar o cineasta Martin Scorsese. Eles se apaixonaram e poucos meses depois se casaram, em 1979. Durante o casamento, Rossellini manteve um relacionamento com o diretor David Lynch. Em 1983, ela e Scorsese se separaram.

Jessica Lange e Mikhail Baryshnikov A atriz Jessica Lange teve um breve relacionamento com o bailarino e ator Mikhail Baryshnikov. Os dois se casaram em 1976 e se divorciaram seis anos depois. Eles tiveram uma filha juntos e permanecem amigos até hoje.

Hellen Mirren e Liam Neeson Os atores se conheceram nos estúdios do filme “Excalibur” e logo começaram a namorar. O relacionamento durou cinco anos, entre 1980 e 1985. Os dois chegaram a morar juntos por um tempo, mas não se casaram.

Valerie Bertinelli e Eddie Van Halen Bertinelli se casou com o músico Eddie Van Halen em 1981. Eles se separaram 20 anos depois, em 2001. Em sua autobiografia, Bertinelli disse que as principais razões para o divórcio foram o vício em cocaína de Van Halen e sua recusa em parar de fumar, mesmo após ter sido diagnosticado com câncer oral.