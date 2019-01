Indicados ao Oscar 2019 de Melhor Filme e onde assisti-los

Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entrega o maior prêmio do cinema às melhores produções do ano, o Oscar. Entre as diversas categorias nas quais os filmes concorrem, a mais aguardada de todas é a de “Melhor Filme”. A lista dos indicados de 2019 já foi liberada e a Revista Bula reuniu nessa lista as sinopses dos oito longas que disputam para ganhar o título de melhor filme do ano. Entre eles, alguns já podem ser assistidos nas plataformas de streaming, como “Roma”, que está disponível na Netflix; e “Pantera Negra” e “Nasce Uma Estrela”, que estão no catálogo do NOW. A cerimônia do Oscar 2019 será realizada no dia 24 de fevereiro.

A Favorita, Yorgos Lanthimos O filme conta a história da última monarca da família britânica Stuart, a Rainha Anne, que reinou entre os anos de 1702 e 1707. Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, era a confidente, conselheira política e amante secreta da rainha. Mas, a influência de Sarah será colocada à prova com a chegada de Abigail, sua prima que veio buscar um posto no palácio. A nova criada se aproxima aos poucos da rainha e deixa claro que não medirá esforços para subir na vida. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de janeiro de 2019.

Bohemian Rhapsody, Bryan Singer Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudaram o mundo da música ao formarem a banda Queen, durante a década de 1970. Após o sucesso estrondoso do grupo, eles precisam encontrar uma forma de conciliar a fama com suas vidas pessoais. Além disso, o comportamento extravagante de Mercury cria tensões entre os membros do grupo. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde 24 de outubro de 2018.

Green Book — O Guia, Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio. Ele conhece o celebrado pianista negro, Don Shirley, e começa a trabalhar como seu motorista e segurança durante uma turnê. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Sendo assim, a viagem tem tudo para dar errado, mas, aos poucos, eles vão se abrindo um para o outro. A partir do dia 24 de janeiro, o público poderá conferir o longa nos cinemas brasileiros.

Infiltrado na Klan, Spike Lee O filme conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Logo Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar diversos crimes de ódio planejados pelos racistas. O filme estreou no Brasil em 22 de novembro e continua em exibição nos cinemas.

Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper Jackson Maine é um cantor country no auge da fama. Um dia, após um de seus shows, ele para em um bar, onde a jovem cantora Ally está se apresentando. Jackson se encanta com talento de Ally e decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento amoroso e, enquanto a carreira de Ally está em ascensão, Jackson cai no esquecimento devido aos seus problemas com álcool. O filme está pode ser assistido no pelo NOW, serviço de streaming da NET.

Pantera Negra, Ryan Coogler Após a morte de seu pai, o príncipe T’challa precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino; e Nakia, a sua grande paixão. O filme está disponível no NOW, serviço de streaming da NET.

Roma, Alfonso Cuarón A trama se passa na Cidade do México, em 1970. O foco é dado a Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média. Em um ano, muitos acontecimentos irão abalar a rotina de Cleo e seus patrões. Nesse filme, Cuarón quis homenagear Libo Rodríguez, a mulher que trabalhava em sua casa quando ele era criança. “Roma”, que ganhou o Globo de Ouro 2019 nas categorias de “Melhor Filme Estrangeiro” e “Melhor Diretor”, está disponível na Netflix.