Os 50 melhores restaurantes do mundo em 2018

Todos os anos a revista Restaurant divulga uma famosa lista com os 50 melhores restaurantes do mundo, conhecida como o “Oscar da Gastronomia”. A lista é elaborada a partir de um compilado de mil restaurantes ao redor do mundo, que são avaliados por uma equipe de chefs, críticos gastronômicos e blogueiros da área. Em 2018, os melhores foram anunciados em uma cerimônia realizada em Bilbao, na Espanha. O restaurante “D.O.M.”, do chef Alex Atala, é o único representante brasileiro na lista, mas caiu 14 posições em comparação com a lista de 2017, quando apareceu no 16º lugar. Confira, a seguir, o ranking com todos os 50 escolhidos.

1 — Osteria Francescana (Módena, Itália)



2 — El Celler de Can Roca (Girona, Espanha)



3 — Mirazur (Menton, França)



4 — Eleven Madison Park (Nova York, Estados Unidos)



5 — Gaggan (Bangkok, Tailândia)



6 — Central (Lima, Peru)



7 — Maido (Lima, Peru)



8 — Arpège (Paris, França)



9 — Mugaritz (San Sebastián, Espanha)



10 — Asador Etxebarri (Axpe, Espanha)



11 — Quintonil (Cidade do México, México)



12 — Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Estados Unidos)



13 — Pujol (Cidade do México, México)



14 — Steirereck (Viena, Áustria)



15 — White Rabbit (Moscou, Rússia)



16 — Piazza Duomo (Alba, Itália)



17 — Den (Tóquio, Japão)



18 — Disfrutar (Barcelona, Espanha)



19 — Geranium (Copenhague, Dinamarca)



20 – Attica (Melbourne, Austrália)



21 — Alain Ducasse au Plaza Athénée (Paris, França)



22 — Narisawa (Tóquio, Japão)



23 — Le Calandre (Rubano, Itália)

24 — Ultraviolet by Paul Pairet (Xangai, China)



25 — Cosme (Nova York, Estados Unidos)



26 — Le Bernardin (Nova York, Estados Unidos)



27 — Boragó (Santiago, Chile)



28 — Odette (Singapura)



29 — Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris, França)



30 — D.O.M. (São Paulo, Brasil)



31 — Arzak (San Sebastián, Espanha)



32 — Tickets (Barcelona, Espanha)



33 — The Clove Club (Londres, Inglaterra)



34 — Alinea (Chicago, Estados Unidos)



35 — Maaemo (Oslo, Noruega)



36 — Reale (Castel di Sangro, Itália)



37 — Restaurant Tim Raue (Berlim, Alemanha)



38 — Lyle’s (Londres, Inglaterra)



39 — Astrid y Gastón (Lima, Peru)



40 — Septime (Paris, França)



41 — Nihonryori RyuGin (Tóquio, Japão)



42 — The Ledbury (Londres, Inglaterra)



43 — Azurmendi (Larrabetzu, Espannha)



44 — Mikla (Istambul, Turquia)



45 — Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Inglaterra)



46 — Saison (São Francisco, Estados Unidos)



47 — Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suíça)



48 — Hiša Franko (Kobarid, Eslovênia)



49 — Nahm (Bangkok, Tailândia)



50 — The Test Kitchen (Cidade do Cabo, África do Sul)