12 filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2019 para ver no NOW

O Globo de Ouro é uma das mais importantes premiações do audiovisual. Considerado uma prévia do Oscar, o evento é realizado anualmente e premia os melhores filmes e séries produzidos durante o ano. Os indicados à edição de 2019 já foram revelados. Para ajudar quem deseja conferir algumas das produções nomeadas, a Bula separou 12 séries e filmes indicados ao Globo de Ouro 2019 que estão disponíveis no NOW — serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET. Todos podem ser assistidos no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, disponível na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

Filmes

Ilha dos Cachorros, Wes Anderson

Com humor ácido, o filme conta a história de Atari, um garoto japonês de 12 anos. Ele vive na cidade de Megasaki, governada pelo corrupto Kobayashi, o prefeito. O político aprova uma nova lei, que proíbe os cachorros de morarem no local, e envia todos os animais para uma ilha vizinha repleta de lixo. Spots, o cachorro de Atari, também é levado da cidade, e o garoto convoca seus colegas, rouba um jato em miniatura e viaja à ilha para buscar seu amigo inseparável.

Os Incríveis 2, Brad Bird

No início da história, a família Pêra tenta esconder seus poderes para viver no anonimato. Mas, eles recebem a chance de voltar a proteger o mundo, e Helena, a mãe, é chamada para lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica. O Senhor Incrível, então, fica responsável pelas crianças e, além de ter que ajudá-los com o dever de casa e outros problemas pessoais, ele terá que aprender a lidar com o caçula da família, o bebê Zezé, que possui superpoderes e não consegue controlá-los.

Pantera Negra, Ryan Coogler

O filme acompanha a história do príncipe T’challa, que, após a morte do pai, precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino; e Nakia, sua grande paixão.

Tully, Jason Reitman

Marlo é mãe de dois filhos e espera o terceiro. Constantemente deprimida pela rotina atarefada da maternidade, ela não vê perspectivas na vida. Certo dia, seu irmão lhe dá um presente: uma babá para cuidar do bebê recém-nascido durante a noite, para que Marlo possa dormir e descansar. Embora relutante, ela aceita o presente e acaba se surpreendendo com a babá, Tully. Aos poucos, as duas se aproximam e vivem uma sincera amizade, que traz a alegria de volta à vida de Marlo.

Séries

Atlanta, Hiro Murai

A série de comédia-dramática é centrada em Earnest Earn Marks, Earn, que vive na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem teto e com uma filha para criar, ele abandona a faculdade para se tornar agente musical de seu primo, Alfred, conhecido como Paper Boi. A segunda temporada, lançada em 2018, tem o nome de “Robbi’n Season” e não foca apenas em Earnest, mas distribui os seus 11 episódios entre os diversos personagens da série.

Barry, Bill Hader e Alec Berg

Barry, um assassino de aluguel que sofre de depressão, é contratado para assassinar um aspirante a ator, em Los Angeles. Ao perseguir seu alvo até uma aula de atuação, Barry acaba atraído pelo grupo de atores e decide mudar de carreira. Mas, livrar-se do passado não é uma tarefa fácil, e ele acaba dividido entre a vida artística e suas obrigações sanguinárias. A série conta com grandes nomes no elenco, como Bill Hader, do aclamado programa humorístico “Saturday Night Live”, que também dirige a produção.

Outlander, de Ronald D. Moore

A série, que está na 4ª temporada, é baseada nos livros da autora Diana Gabalson. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela deseja se reaproximar do marido e eles viajam para a Escócia. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, ela passa a correr riscos que desconhece e se vê dividida entre dois homens diferentes, em duas vidas que não podem ser conciliadas.

Pose, Brad Falchuk e Steven Canals

A produção, que mistura drama e comédia, conta com o maior elenco de atores transgêneros da história e o maior elenco LGBTQ de uma série já produzida. A história se passa na Nova York dos anos 1980 e mostra o surgimento de uma nova era na cidade, com a ascensão da cultura do luxo e o surgimento dos bailes gays. Nesse cenário, Blanca deixa sua casa após ser diagnosticada com AIDS e funda uma espécie de república para abrigar jovens rejeitados pelas famílias por causa de suas orientações sexuais.

Sharp Objects, de Marti Noxon

Adaptada do livro homônimo, escrito por Gyllian Flynn, a série conta a história de Camille Preaker, uma repórter recém-saída de uma instituição psiquiátrica que retorna à sua cidade natal para cobrir as investigações dos assassinatos de duas adolescentes. Ao retornar, ela se hospeda na casa de sua mãe, a hipocondríaca Adora Crellin, que vive com seu padrasto, Alan, e sua meia irmã, Amma. O reencontro traz à tona os fantasmas do passado de Camille, que terá que lidar com seus traumas.

Succession, de Adam McKay

A série gira em torno na família Roy, dona de um império no ramo das comunicações. Quando o patriarca, Logan, completa 80 anos, sua esposa organiza um almoço em família. A comemoração vai bem até que Logan sofre um infarto e é socorrido às pressas. Diante desse fato, os filhos de Logan iniciam uma intensa disputa pelo poder nas empresas do pai. A guerra expõe as más intenções e a ganância da família, que de longe parecia ser perfeita.

The Handmaid’s Tale, de Mike Barker e Jeremy Podeswa

Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a série é ambientada em Gilead, um Estado teocrático e totalitário, localizado onde um dia existiu os Estados Unidos. Anuladas por uma opressão sem precedentes, as mulheres não têm direitos, e são divididas em categorias: esposas, marthas, salvadoras e aias. As aias pertencem ao governo e existem unicamente para procriar. Entre elas, está June, nomeada Offred, que é afastada de sua família para servir a um comandante.