Os 10 melhores filmes de 2018

O ano de 2018 foi intenso para a sétima arte, com muitos lançamentos e filmes aclamados pela crítica. A Revista Bula realizou uma enquete para descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores produções cinematográficas de 2018. A consulta foi feita junto a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter — e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Foram considerados apenas os filmes lançados no Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Os dez mais votados foram reunidos em uma lista, que contempla obras de diretores de diferentes perfis e gêneros do cinema.

Filmes que obtiveram mais de 30 indicações

10 — Pantera Negra, Ryan Coogler

O filme acompanha a história do príncipe T’challa, que, após a morte do pai, precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino; e Nakia, a sua grande paixão.

9 — Jogador Número 1, Steven Spielberg

O filme é baseado na obra homônima escrita por Ernest Cline e se passa em num futuro distópico, em 2045. A terra foi assolada pela pobreza e Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS à vida real. Quando o criador do jogo, James Halliday, morre, os jogadores devem resolver um quebra-cabeça diabólico para conquistar a sua fortuna. Mas, para vencer, Watts terá que abandonar o mundo virtual e viver a vida de amor, convivência e realidade da qual ele sempre fugiu.

8 — Infiltrado na Klan, Spike Lee

O filme apresenta a história real de Ron Stallworth, um dos poucos policiais negros nos Estados Unidos na década de 1970. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Após meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar diversos crimes de ódio planejados pelos racistas.

7 — 120 Batimentos Por Minuto, Robin Campillo

Durante o auge da epidemia de AIDS, nas décadas de 1980 e 90, surgiu o grupo ativista ACT UP, que buscava conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do tratamento da doença e cobrava maiores esforços do governo. O filme se passa na unidade ficcional de Paris, nos anos 90. Nathan, recém-chegado ao grupo, logo fica impressionado com o trabalho de Sean, que, apesar de seu estado de saúde delicado, se dedica intensamente à causa.

6 — Hereditário, Ari Aster

A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente, Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela matriarca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos da família, bem como o destino sombrio de seus membros.

5 — Assunto de Família, Hirokazu Koreeda

Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho se deparam com uma garotinha. Apesar de relutantes do início, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, eles parecem viver felizes juntos. Todos se amam, se cuidam e fazem as refeições juntos. Até que um incidente revela segredos escondidos, testando os laços que os unem. O longa foi o ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes, o maior prêmio do evento.

Filmes que obtiveram mais de 50 indicações

4 — A Balada de Buster Scruggs, Ethan e Joel Cohen

Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”. No último Festival de Veneza, a produção levou o prêmio de Melhor Roteiro.

3 — Guerra Fria, Pawel Pawlikowski

Durante a Guerra Fria, Zula, uma cantora que vive no interior da Polônia, se destaca pelo seu talento e é escolhida para integrar uma companhia. Lá, ela encontra o homem de sua vida, Viktor, um professor amante da liberdade. Entre encontros e desencontros, o filme acompanha o relacionamento do casal durante 15 anos. Apesar de se amarem, os dois possuem origens, histórias e temperamentos completamente diferentes.

2 — Um Lugar Silencioso, John Krasinski

Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família é perseguida por uma entidade assustadora e mortal. Para conseguir sobreviver, os pais e as crianças precisam se manter em silêncio absoluto, pois o som é a maneira com a qual o ser fantasmagórico consegue encontrá-los. A morte de um dos filhos os abala profundamente e, para piorar a situação, a mãe precisa encontrar uma maneira segura de dar à luz uma nova criança.

Filmes que obtiveram mais de 100 indicações