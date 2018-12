Os 10 melhores romances brasileiros de 2018

Entre as Mãos, de Juliana Leite

Conduzido com precisão e movido por uma poderosa força que impulsiona todo o relato, Entre as mãos gira em torno de Magdalena, uma tecelã que, depois de um grave acidente, precisa retomar seus dias, reaprender a falar e levar consigo dolorosas cicatrizes — não apenas no corpo. Com personagens e tempos narrativos que se atravessam como fios trançados, este romance tem a marca de peça única, debruçando-se sobre questões como sobrevivência e ancestralidade, mas também amor e mistério a partir do corpo, do trabalho e dos gestos da protagonista, em duas fases de sua vida. “Um dos desejos que surgiram ao longo da escrita do Entre as mãos foi de colocar no cotidiano todas as questões subjetivas dessa mulher, no dia a dia de um corpo em trânsito pela cidade. O peso do real é importante para o livro, toda a narrativa se ancora nessa intensa realidade. É um livro feito de esquinas de rua, escadas de ônibus, legumes na gaveta da geladeira.”