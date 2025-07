5 livros que são como facadas na alma (no melhor sentido)

Irmão de Alma (2018), David Diop

Na lama escura das trincheiras francesas, um soldado senegalês conta sua história com uma voz que pulsa entre o delírio e a lucidez. Alfa Ndiaye viu seu amigo mais íntimo — Mademba — agonizar com as entranhas expostas, suplicando um gesto final que ele não teve coragem de cumprir. A partir desse instante, o campo de batalha se transforma num lugar ainda mais cruel: não pelas bombas ou baionetas, mas pelo que resta dentro dele. Alfa começa a repetir o mesmo gesto obsessivo: sair à noite, capturar inimigos, cortar-lhes a mão e voltar com o troféu. Para os oficiais, é bravura. Para os companheiros, é loucura. A fronteira entre honra e barbárie, coragem e insânia, começa a se desfazer como a pele encharcada de seus uniformes. A guerra deixa de ser um cenário externo e passa a ser o terreno da mente. A narrativa, em tom íntimo e brutal, entrelaça lembranças da aldeia senegalesa com os horrores do front. O protagonista se dirige constantemente a Mademba, ausente e presente, num fluxo em que a linguagem se torna prece, confissão e delírio. Alfa quer explicar-se, talvez justificar-se, talvez simplesmente ser ouvido. Mas cada palavra o empurra mais fundo no abismo que se abre entre quem ele foi e quem se tornou.