4 romances insólitos, brilhantes e hilários de Juan Pablo Villalobos que valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Festa no Covil (2010), Juan Pablo Villalobos

Tochtli tem sete anos, vive em uma mansão fortificada no México e sabe usar palavras como “sórdido” e “decapitação”. Filho de um poderoso chefão do narcotráfico, ele narra sua própria história com frieza e entusiasmo infantil. A mansão é seu mundo: cercado por empregados armados, animais empalhados, pilhas de dinheiro e um senso de normalidade deformado, Tochtli não conhece a realidade fora dos muros. Seu maior desejo é ter um hipopótamo anão da Libéria, e ele está certo de que o pai — cuja crueldade é camuflada por afeto performático — pode lhe dar tudo. A narrativa, curta e cortante, é construída a partir da perspectiva de uma criança que repete os valores e as violências do mundo adulto sem compreendê-los. A linguagem é precisa, artificialmente formal, revelando um narrador que aprendeu o léxico da brutalidade antes mesmo de saber o que é empatia. O humor surge do contraste entre o tom erudito e a banalidade macabra da rotina: mortes, desaparecimentos, subornos e execuções são tratados com o mesmo tom com que se fala de chapéus, palavras difíceis ou bichos de estimação. Villalobos cria um retrato perturbador e irônico do poder, da impunidade e da infância corrompida pela proximidade do crime. A ingenuidade de Tochtli não suaviza os horrores descritos — ao contrário, os torna ainda mais visíveis. Nada aqui é explícito demais, e é justamente essa economia de violência literal que produz o verdadeiro impacto. Uma história de silêncio cúmplice, luxo sujo e infância sequestrada pela linguagem do medo.