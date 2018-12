Os 15 melhores filmes da Netflix em 2018

Quando Nos Conhecemos, Ari Sandel



No dia em que conheceu Avery, há três anos, Noah se apaixonou. Mas, por não ter coragem de se declarar, acaba sendo considerado apenas um grande amigo por ela. No dia do noivado de Avery, desesperado por mais uma chance, ele volta ao lugar onde se encontraram pela primeira vez. Lá, Noah terá a chance de voltar no tempo e ficar com Avery.