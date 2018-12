A Biblioteca Elementar, de Alberto Mussa

O poeta e crítico literário Adalberto de Queiroz é peremptório: “A Biblioteca Elementar” é um dos mais importantes romances publicados no Brasil nos últimos anos. Sinopse da editora: “Na calada da noite, na hoje chamada Rua da Carioca, um homem de casaca, pistola na mão, ameaça outro com capa à espanhola e botas de cano longo. Atracam-se. A arma dispara. O de casaca cai ferido mortalmente. Há uma testemunha, cigana, que também tem lá suas culpas. Entre os crimes que perpassam este romance policial situado no Rio de Janeiro do século 18, apenas um é de fato relevante; apenas um resume e simboliza o livro. E, contraditoriamente, é o único crime que não acontece. Alberto Mussa opera com perícia a narrativa, conversando com o leitor e palpitando sobre os dilemas dos personagens sem abandonar o posto de narrador, ancorado em pesquisa do vocabulário da época, do contexto, das ruas do Rio, do tráfico de escravos, do contrabando de ouro e da ação inquisitorial, sempre com uma técnica primorosa”. Queiroz diz para o leitor: “Leia com atenção e certamente concordará comigo. Trata-se de uma obra-prima”. (Record, 192 páginas).