7 leituras que marcaram a década e ainda são recomendadas como se tivessem acabado de sair

Há livros que chegam com barulho, saem em todas as listas, ganham prêmios e adaptadores. Depois desaparecem. Não é um fracasso — é só o ciclo habitual. Mas há outros, menos numerosos, que seguem adiante como se tivessem pulado fora do calendário. Continuam sendo lidos, lembrados, comentados, recomendados com a naturalidade de um lançamento recente. Alguns deles nem são novos, o que, aliás, é parte do mistério. Ainda assim, aparecem na mesa de cabeceira de alguém, na estante de uma livraria que se recusa a trabalhar só com a novidade da semana, ou naquela conversa em que alguém diz, meio sem saber por quê: “esse livro ainda mexe comigo”.

Sete romances em especial têm feito esse percurso silencioso e constante. Um deles coloca uma menina cega no meio de uma cidade sitiada e, ao lado dela, um menino alemão às voltas com a própria consciência. Outro transforma uma recusa alimentar em abismo. Há o que se estrutura como um luto interminável escrito em primeira pessoa, e o que reconstrói um país distorcido por fé e controle, com uma narradora que sussurra onde seria fácil gritar. Há também o caso do cientista ganhador de Nobel que vive à sombra de si mesmo, e o da mulher que tenta decifrar a morte à sua volta enquanto todos a tratam como excêntrica. Por fim, há a jovem solitária para quem cozinhar é, antes de tudo, a tentativa de escutar o silêncio dos vivos.

Não há um tema que una esses romances. Não exatamente. Mas há uma coisa comum, difícil de nomear. Talvez uma recusa em envelhecer de maneira obediente. Talvez a maneira como falam de coisas muito íntimas com gestos discretos. Talvez o tempo, que neles não passa — hesita. O que se sabe é que, ao relê-los, não se tem a impressão de retorno. Mas de presença. Como se eles tivessem esperado por nós. E agora soubessem exatamente como continuar.

Toda Luz que Não Podemos Ver (2014), Anthony Doerr Durante a ocupação nazista da França, uma menina cega aprende a navegar o mundo através de sons, texturas e maquetes em miniatura. Ao mesmo tempo, um menino alemão, dotado de prodigiosa habilidade com rádios, é capturado pela engrenagem da guerra antes mesmo de entender o que é escolha. Em capítulos curtos que saltam entre tempos e vozes, a narrativa acompanha os dois em rota de colisão poética e silenciosa. Ele escuta vozes no escuro. Ela as transmite. Entre mensagens clandestinas, ondas de rádio e cidades devastadas, o romance constrói uma cartografia sensorial do horror — e do que resiste a ele. Mas não é a guerra que conduz a história, e sim o que sobrevive em seus interstícios: uma concha guardada no bolso, o tilintar de um modelo de cidade feito em madeira, uma lembrança que brilha apesar da ruína. A linguagem de Doerr é feita de paciência e detalhe, sem ceder ao sentimentalismo. Mesmo as passagens de ternura surgem como lampejos inesperados, quase clandestinos, que atravessam os escombros. O foco não está nos grandes gestos, mas naquilo que poderia ter passado despercebido: um toque, um som, uma hesitação. É ali, nesse espaço entre o silêncio e o sinal, que a história pulsa. Não como um épico, mas como um rádio escondido, transmitindo algo essencial — mesmo que ninguém esteja ouvindo.

Solar (2010), Ian McEwan Michael Beard ganhou o Nobel de Física cedo demais. Desde então, vive às custas de um passado que o lisonjeia e o prende. Vaidoso, apático, glutão, ele atravessa os anos acumulando adultérios, discursos vazios e calorias. Mas quando um acaso grotesco lhe oferece uma nova chance — científica e pessoal — ele agarra, como quem já não distingue ambição de sobrevivência. A narrativa segue Beard entre universidades, centros de pesquisa e encontros desastrosos, enquanto a crise ambiental se infiltra como pano de fundo inevitável. Não há grande epifania. Há pequenas fraudes. O aquecimento global está ali, mas é o ego do protagonista que mais arde. McEwan constrói uma sátira precisa, onde a falha de caráter não é exceção, mas regra. A ciência, nesse cenário, é tanto redenção possível quanto fachada conveniente. Com ironia elegante e desconforto sutil, o autor transforma um homem comum — e medíocre — em espelho de um tempo que prefere simular virtude a praticá-la. Nada em Beard é admirável. Mas tudo é verossímil. A prosa, afiada e observadora, desenha com precisão um personagem que não se torna melhor, apenas mais visível. A verdadeira questão não é se Beard salvará o mundo. Mas se ainda existe um mundo que valha o próprio salvamento. A resposta, talvez, esteja no silêncio entre duas desculpas.

A Morte do Pai (2009), Karl Ove Knausgård O narrador escreve para tentar olhar o próprio passado com nitidez — mas o que encontra é ruído, fúria, beleza e um tipo de desamparo que parece sempre à espreita. Ainda jovem, ele enfrenta a morte do pai alcoólatra e com isso inicia uma jornada de escavação emocional e estilística que recusa o artifício. Em longas digressões, observa as marcas mais banais do cotidiano — um gesto à mesa, o modo como a luz atravessa uma janela, o ritual de escovar os dentes — como se cada pequena coisa carregasse a tensão de um trauma. Sem máscaras nem estrutura romanesca, a narrativa surge como torrente de pensamento. Há culpa, vergonha, banalidade. Nada se resolve. Mas tudo pulsa. A linguagem é simultaneamente crua e elevada, e sua força está justamente em não organizar a experiência. O narrador escreve não porque sabe — mas porque precisa saber. E o texto se faz diante do leitor como um exercício de exaustão e revelação. Ao falar do pai, fala da infância, da masculinidade, do tempo que não volta — mas que insiste em permanecer no corpo, na linguagem e nos gestos herdados. Um luto estendido, um retrato desconfortável, uma tentativa de encontrar sentido onde só parece haver insistência. O livro não fecha nada. Ele apenas permanece aberto, como um corte.

Sobre os Ossos dos Mortos (2009), Olga Tokarczuk Em uma vila isolada nas montanhas da Polônia, durante o inverno espesso, uma mulher de idade vive cercada por florestas, animais e mortos. Ex-professora, astróloga amadora, excêntrica, solitária, ela narra em primeira pessoa uma série de mortes violentas de homens locais — caçadores, figuras de autoridade, todos encontrados com sinais estranhos, talvez pistas. Talvez presságios. A protagonista interpreta os crimes à luz das estrelas, das pegadas na neve, das palavras que os outros não dizem. As autoridades a ignoram. O vilarejo a despreza. E o leitor, à medida que mergulha nessa voz, começa a duvidar de tudo — inclusive dela. Tokarczuk constrói uma narrativa de ritmo desigual, feito os passos na mata, entre o mistério, o ensaio ecológico e o delírio simbólico. Nada é exatamente o que parece. Nem o corpo. Nem a justiça. Nem o tempo. As fronteiras entre sanidade e visão se embaralham, e o tom do livro oscila entre o absurdo e a lucidez mais incômoda. O crime, ali, é metáfora e sintoma. O mundo natural não vinga nem perdoa — apenas observa. No centro de tudo está essa mulher — incômoda, solitária, incansável — que insiste em ver sentido nas coincidências, ordem nas ruínas. E no fim, talvez a pergunta não seja “quem matou”, mas: quem escutou?

A Vegetariana (2007), Han Kang Tudo começa com um sonho. Nele, corpos sangram e a carne se torna insuportável. No dia seguinte, Yeong-hye, uma mulher até então comum, silenciosamente decide parar de comer carne. Nenhuma ideologia explícita. Nenhum protesto. Apenas recusa. O que poderia parecer uma escolha alimentar, torna-se, pouco a pouco, uma ruptura total com o que a cerca: marido, família, linguagem, mundo. A narrativa se fragmenta em três partes, cada uma conduzida por um narrador diferente — o marido, o cunhado, a irmã. Nenhum deles consegue compreender Yeong-hye. Todos a observam, tentam manipulá-la, explicar seu gesto, reduzi-la à loucura ou à performance. Mas ela permanece impenetrável. Sua recusa cresce, se radicaliza, invade o corpo, o gesto, a identidade. Até que o silêncio se torna a linguagem dominante. Han Kang constrói uma história inquietante sobre o limite entre o corpo e o desejo, sobre o que acontece quando alguém decide parar de se adaptar. A prosa é contida, cortante, mas nunca fria. Há um lirismo que emerge do desconforto, como se o próprio texto estivesse em estado de jejum. A violência não vem apenas de fora — ela se instala nas entrelinhas, no modo como a narrativa se recusa a domesticar sua protagonista. No fim, o livro não responde. Mas permanece. Como o sonho que não se esquece.

Kitchen (1988), Banana Yoshimoto Depois de perder a última pessoa com quem dividia a vida, uma jovem passa a viver com um rapaz gentil e sua mãe trans. O apartamento onde ela se refugia tem uma cozinha iluminada, limpa, cheia de sons e objetos familiares — e é ali, entre panelas, arroz cozendo e a memória do silêncio, que algo começa a se recompor. A história é curta, mas não apressada. A dor, embora presente, não grita. A escrita de Yoshimoto desliza com leveza e precisão, como quem pisa em piso frio com os pés descalços. Cada frase parece conter o intervalo entre dois gestos. O luto é tratado sem solenidade. O afeto, sem idealização. O tempo corre do lado de fora, mas dentro da casa ele hesita. A protagonista não se transforma de forma espetacular. Mas percebe, aos poucos, que a dor não exige superação — apenas espaço. Cozinhar, dormir no chão, escutar a respiração de outro corpo: são formas de resistência miúda, quase invisível. E é assim que a narrativa se estabelece — como um lugar seguro, modesto, onde as emoções não precisam se justificar. Sem lições nem promessas, o livro deixa uma impressão estranha e terna, como a lembrança de uma noite silenciosa passada ao lado de alguém que também não sabia muito bem o que dizer — mas ficou.