Coisas que todo mundo faz e não admite: você fez ao menos 40 desta lista de 50

Há coisas socialmente condenáveis que todo mundo faz quando ninguém está olhando, mas quase ninguém está disposto a admitir. Quem nunca colocou o dedo no nariz ou mentiu para se livrar de um compromisso, por exemplo, que atire a primeira pedra. A Bula decidiu reunir em uma lista as 50 atitudes mais embaraçosas — e mais negadas — que todo mundo já teve um dia, e lançar um desafio aos leitores. Para participar da brincadeira, basta contabilizar quantas coisas da lista você já fez ao menos uma vez. De acordo com uma pesquisa prévia realizada com editores e colaboradores, é provável que você tenha feito ao menos 40 delas.

1 — Grudar chiclete mascado debaixo da cadeira 2 — Coçar as regiões íntimas e depois cheirar os dedos 3 — Fingir um bocejo para conferir se está com mau hálito 4 — Tirar meleca do nariz quando não tem ninguém olhando e depois comê-la ou limpá-la em algum lugar 5 — Tropeçar na rua e simular e corridinha para disfarçar 6 — Cheirar o próprio pum 7 — Fingir que não viu uma pessoa para não ter que dizer oi 8 — Analisar o próprio cocô antes de dar descarga, e ao perceber algo diferente pesquisar no Google o que pode ser 9 — Detestar o novo corte de cabelo, mas dizer ao cabeleireiro que gostou 10 — Ir ao banheiro da casa de alguém, fazer o número dois, e usar shampoo para ajudar a disfarçar o cheiro 11 — Sentir vergonha de comprar aquele pacotão de papel higiênico no mercado 12 — Dizer que é fluente em uma língua no currículo, quando não é 13 — Dizer que ama uma pessoa para não a magoar 14 — Fingir estar usando o celular quando há outra pessoa no elevador 15 — Mandar mensagens para o ex depois de beber 16 — Se masturbar 17 — Comprar roupas de tamanho menor com a promessa de emagrecer 18 — Falar com propriedade sobre filmes ou livros que você nunca assistiu ou leu 19 — Pesquisar fotos de casais nas redes sociais para descobrir se eles ainda estão juntos 20 — Sentir alguma dor, pesquisar no Google e descobrir que está morrendo 21 — Colocar o celular no silencioso quando pedem para desligar 22 — Sair de casa e ficar desesperado imaginando que esqueceu de trancar a porta ou desligar o fogão 23 — Oferecer comida esperando que a pessoa recuse 24 — Comer algo que caiu no chão, mas antes conferir se alguém viu 25 — Compartilhar notícias nas redes sociais depois de ler apenas o título 26 — Sair mal em uma prova e torcer para que os amigos também tenham saído 27 — Limpar o dente com canudo e depois cheirá-lo 28 — Ficar com vontade de pedir para espremer uma espinha ou cravo de outra pessoa 29 — Cheirar a meia para saber se dá pra usar de novo 30 — Usar roupa íntima em modo frente e verso 31 — Ouvir a própria voz no WhatsApp quando envia áudios 32 — Olhar para trás antes de soltar um pum 33 — Emprestar o notebook e surtar porque esqueceu de apagar o histórico 34 — Usar como foto de perfil nas redes sociais uma fotografia de uma década antes 35 — Pedir uma salada para impressionar o crush, quando sua vontade era comer um javali 36 — Comer uma cenoura e se sentir a pessoa mais saudável do mundo 37 — Ficar imaginando o que faria se ganhasse o prêmio na Mega Sena 38 — Mostrar fotos no seu celular e sem perceber exibir nudes 39 — Sentir atração pelo crush do amigo ou amiga 40 — Vomitar em público 41 — Pensar em outras pessoas durante o sexo 42 — Perguntar algo que não sabe, não entender a resposta, mas fingir que entendeu 43 — Cuspir na rua 44 — Confundir uma mulher acima do peso com uma grávida 45 — Questionar se o pedinte está falando a verdade ou aplicando um golpe 46 — Repetir o movimento para provar que não soltou um pum quando a cadeira faz um barulho suspeito 47 — Prometer que vai devolver aquele livro emprestado há décadas toda vez que o encontra na estante 48 — Soltar pum no elevador e ficar com medo de que alguém entre nos andares seguintes 49 — Comprar creme para hemorróidas ou supositório e morrer de vergonha no momento de pagar 50 — Fazer sexo sabendo que há alguém no quarto que pode estar ouvindo