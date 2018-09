Desafio 100 coisas para fazer antes de morrer: você fez no máximo 5 desta lista de 100

A vida passa em um piscar de olhos, por isso muitas pessoas tentam aproveitá-la ao máximo. Algumas chegam a criar listas de coisas que gostariam de fazer antes de morrer. Em jornais, revistas e sites também é possível encontrar várias sugestões dessas listas. Nos últimos tempos, porém, uma em especial tem chamado a atenção de internautas ao redor do mundo. Trata-se de uma lista desafiadora de 100 coisas que todos deveriam fazer durante a vida. E não termina aí. De acordo com o desafio que circula na Internet, poucas pessoas cumpriram mais de cinco das 100 atividades listadas. Para fazer o teste e descobrir se você é uma exceção ao caso, basta contabilizar quantas coisas você já fez dentre as 100.

1 — Ver a Aurora Boreal 2 — Passear em um balão 3 — Apreciar a vista no Grand Canyon 4 — Nadar com botos-cor-de-rosa 5 — Morar num país de cultura não-ocidental 6 — Fazer um safári 7 — Conhecer os sete continentes 8 — Saltar de paraquedas 9 — Andar pela muralha da China 10 — Passar uma semana meditando em um mosteiro 11 — Fazer amizade com uma pessoa excêntrica 12 — Trocar o emprego por um que pague menos 13 — Investir na bolsa de valores 14 — Praticar rapel ou canoagem 15 — Visitar as pirâmides do Egito 16 — Montar um elefante 17 — Ficar uma semana sem tomar banho 18 — Conhecer as sete maravilhas do mundo 19 — Observar baleias nadando 20 — Doar sangue 21 — Assistir um espetáculo na Broadway 22 — Acampar em um lugar deserto 23 — Ir ao velório de um desafeto sem ódio 24 — Beijar numa roda gigante 25 — Ir ao Louvre e ver a Monalisa de perto 26 — Montar um camelo 27 — Comemorar o dia de São Patrício na Irlanda 28 — Escalar uma montanha 29 — Ir a um cine drive-in 30 — Comer em um restaurante seis estrelas 31 — Andar de jetski 32 — Ver um iceberg de perto 33 — Flutuar no mar morto 34 — Voar na primeira classe 35 — Jogar Paint Ball 36 — Assistir um espetáculo do Cirque du Soleil 37 — Passear em uma limusine 38 — Escrever um livro 39 — Criar uma horta comunitária 40 — Dormir numa casa construída sobre árvore 41 — Ser figurante em um filme ou novela 42 — Conhecer todos os Estados brasileiros 43 — Fazer sexo em grupo 44 — Correr uma maratona 46 — Fazer um cruzeiro 47 — Fazer um mochilão pela Europa 48 — Beijar alguém sob a chuva intensa (intensa mesmo) 49 — Fazer trabalho voluntário em outro país 50 — Visitar um vulcão ativo 51 — Dar um presente valioso a um desconhecido 52 — Ver a troca de guardas em Londres 53 — Comprar um réptil de estimação 54 — Pertencer a uma sociedade secreta 55 — Fazer um desejo na Fontana di Trevi, em Roma 56 — Comer um tradicional Fondue na Suíça 57 — Adotar um animal de um abrigo 58 — Lutar esgrima 59 — Cantar em um grande festival de música 60 — Fazer parte de um Flash Mob 61 — Atravessar um país dentro de um carro 62 — Dormir nu sob as estrelas 63 — Doar cabelo para pacientes com câncer 64 — Desconectar do mundo virtual por uma semana 65 — Competir em um grande evento esportivo 66 — Comer algo que você não comeria de jeito nenhum 67 — Ficar acordado ininterruptamente por mais de 48 horas 68 — Organizar uma festa surpresa para um desafeto 69 — Nadar sem roupa 70 — Posar para foto cruzando a faixa da Abbey Road 71 — Beber absinto 72 — Comprar almoço para uma pessoa que vive nas ruas e comer com ela 73 — Participar de um protesto pela legalização da Maconha 74 — Viajar de uma cidade a outra de bicicleta 75 — Fazer um curso de culinária 76 — Ser vegetariano por ao menos um mês 77 — Andar a cavalo sem sela 78 — Ler mil livros 79 — Sair pelado(a) no carnaval 80 — Aprender a dançar salsa 81 — Andar de gôndola pelos canais de Veneza 82 — Fazer uma viagem noturna de trem 83 — Esquiar na neve 84 — Aprender a tocar um instrumento musical incomum 85 — Provar tequila no México 86 — Dançar uma noite inteira num baile da terceira idade 87 — Passar o Ano Novo em um lugar exótico 88 — Voar de helicóptero 89 — Fazer uma doação anônima 90 — Subir na Torre Eiffel, em Paris 91 — Comer pizza Margherita, em Nápoles 92 — Fazer sua árvore genealógica 93 — Convidar um desconhecido para sair 94 — Pular de bungee-jump 95 — Conhecer uma estrela de Hollywood 96 — Visitar um orfanato 97 — Passar uma noite no deserto do Saara 98 — Ir ao supermercado usando apenas roupão 99 — Pedir conselhos a uma criança 100 — Passar uma noite numa floresta