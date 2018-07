Todos os 67 episódios de Game of Thrones classificados do pior ao melhor

67 — Não Rebaixados, Não Curvados, Não Quebrados (Temporada 5, Episódio 6)

Arya segue seu treinamento com o Homem Sem Rosto, enquanto Jorah e Tyrion encontram donos de escravos. Trystane e Myrcella fazem planos, mas Jaime e Broon já chegaram ao seu destino.

66 — O Príncipe de Winterfell (Temporada 2, Episódio 8)

Em Winterfell, Theon recebe uma visita surpresa. Arya, por sua vez, cobra uma dívida de Jagen, deixando-o furioso. Robb é traído, enquanto Tyrion e Varys chegam a um acordo.

65 — Quebradora de Correntes (Temporada 4, Episódio 3)

Tywin busca a reconciliação, enquanto Tyrion analisa as opções para decidir seu próximo passo. Quando Sam percebe que o Castelo Negro não é seguro, Jon faz uma proposta audaciosa.

64 — A Casa do Preto e Branco (Temporada 5, Episódio 2)

Arya chega a Braavos, enquanto Pod e Brienne encontram dificuldades no caminho. Cersei teme pela segurança de sua filha em Dorne, já que Ellaria Sand quer vingar a morte de Oberyn.

63 — Cumpridora de Promessas (Temporada 4, Episódio 4)

Dany faz sua avaliação, colocando na balança justiça e piedade. Jaime tem uma tarefa para Brienne, e Jon consegue alguns voluntários para a sua missão.

62 — Mhysa (Temporada 3, episódio 10)

Joffrey desafia Tywin, enquanto Bran conta uma história sobrenatural. Já na Ilha, a compaixão vem de onde menos se espera.

61 — Um Homem Sem Honra (Temporada 2, episódio 7)

Jaime reencontra uma parente distante, enquanto Ygritte permanece prisioneira de Jon, mas por pouco tempo. Sansa agradece a Sandor e depois cai em desespero, para ser consolada por Cersei.

60 — O Homem Quebrado (Temporada 6, Episódio 7)

Jaime confronta um herói, e Arya tem um novo plano em mente.

59 — O Livro do Estranho (Temporada 6, Episódio 4)

Tyrion faz um acordo, enquanto Jorah e Daario têm uma difícil tarefa. Jaime e Cersei tentam melhorar sua situação.

58 — Atalaialeste (Temporada 7, episódio 5)

Daenerys oferece uma escolha, ao passo que Arya fica desconfiada. Tyrion, por sua vez, responde a uma boa pergunta.

57 — Valar Dohaeris (Temporada 3, Episódio 1)

Jon é levado até Mance Rayner, enquanto Tyrion exige uma recompensa. Sansa recebe conselhos sobre como colocar um fim no seu tormento. Já Cersei organiza um jantar para a família real, e Daenerys busca novos ares.

56 — Quebrador de Promessas (Temporada 6, Episódio 3)

O futuro se apresenta a Daenerys, ao passo que Bran encontra o passado. Arya intensifica seu treinamento. Varys obtém a resposta que estava esperando, e Ramsay recebe um presente.

55 — As Guerras Que Virão (Temporada 5, Episódio 1)

Varys revela a Tyrion que uma conspiração está em curso. Dany enfrenta uma nova ameaça, enquanto Jon fica em situação difícil, entre dois reis.

54 — A Estrada do Rei (Temporada 1, Episódio 2)

Quando Bran sobrevive a uma queda da torre, Cersei e Jaime conspiram para assegurar seu silêncio. Como braço direito do Rei, Ned deixa Westeros em direção ao Sul, levando consigo Sansa e Arya, mas Catelyn permanece cuidando do filho. Snow e Tyrion se dirigem à muralha, enquanto Daenerys quer agradar seu novo marido, Drogo.

53 — A Mulher Vermelha (Temporada 6, Episódio 1)

Jon Snow está morto. Daenerys conhece um homem forte. Cersei vê sua filha novamente.

52 — As Terras Noturnas (Temporada 2, Episódio 2)

Cersei não escapa da punição de Tyrion e, no norte, Arya revela um segredo ao guarda da noite chamado Gendry, com quem já havia se encontrado anteriormente.

51 — Lorde Snow (Temporada 1, Episódio 3)

Jon impressiona Tyrion no primeiro dia de treinamento em Castle Black. Já em King’s Landing, Ned é informado da real situação do reino e cancela evento em sua homenagem.

50 — O Urso e a Bela Donzela (Temporada 3, Episódio 7)

Nos arredores de Yunkai, Daenerys envolve-se em mais uma transação, desta vez com o capataz de escravos. Sansa sonhava com a liberdade, mas agora está preocupada com o futuro, ao passo que Shae fica incomodada com a novidade sobre Tyrion.

49 — Asas Negras, Palavras Negras (Temporada 3, Episódio 2)

Sansa fala demais e dificulta a sua convivência com Joffrey. Shae pede um favor a Tyrion, sem saber que isso pode colocá-la em risco.

48 — O Presente (Temporada 5, Episódio 7)

Jon está preparado para o conflito, e Sansa tenta falar com Theon. Enquanto Brienne espera por um sinal, Stannis não muda de opinião. Jaime busca reconectar-se com a família.

47 — A Ponta Afiada (Temporada 1, Episódio 8)

Após a captura de Ned, Syrio e Arya encaram os guardas Lannister enquanto Cersei manipula Sansa, que implora a Joffrey pelo pai.

46 — O Jardim dos Ossos (Temporada 2, Episódio 4)

Joffrey prepara a punição exemplar para Sansa, depois do triunfo de Robb. Nem mesmo as intervenções de Tyrion e Bronn são capazes de conter a crueldade do rei.

45 — A Justiça da Rainha (Temporada 7, Episódio 3)

Daenerys detém o controle da corte. Cersei retorna um presente, ao passo que Jaime aprende a partir de seus próprios erros.

44 — Os Filhos da Harpia (Temporada 5, Episódio 4)

Os Militantes da Fé crescem, ao passo que Jaime e Broon seguem para o Sul. Ellaria e as quatro serpentes querem vingança.

43 — Valar Morghulis (Temporada 2, Episódio 10)

No episódio final da segunda temporada, Tyrion convalesce dos ferimentos sofridos durante a dura batalha e é informado das mudanças de poder. Joffrey, por sua vez, distribui prêmios a seus súditos, enquanto Theon continua alerta em Winterfell, onde Luwin acaba levando a pior.

42 — Ganhar ou Morrer (Temporada 1, Episódio 7)

Ned confronta Cersei sobre os segredos que levaram Jon Arryn à morte. Pensando no que aconteceu com Benjen, Jon Snow entra para a Guarda da Noite, porém com a missão que queria.

41 — As Leis dos Deuses e dos Homens (Temporada 4, Episódio 6)

Stannis e Davos buscam uma nova estratégia, enquanto Dany exerce o poder de rainha. Acusado do assassinato de Joffrey, Tyrion enfrenta seu julgamento e o próprio pai.

40 — O Norte Se Lembra (Temporada 2, Episódio 1)

A guerra entre o exército de Robb Stark e os Lannisters não tem fim. Tyrion, por sua vez, procura salvar o reinado de Joffrey de ameaças do presente e do passado, agindo como um conselheiro para evitar os excessos do jovem rei.

39 — A Escalada (Temporada 3, Episódio 6)

Jon Snow tem um desafio enorme pela frente. Enquanto Tywin planeja novas alianças estratégicas, Milisandre visita Riverlands. Robb Stark avalia o casamento para reparar o compromisso com Walder Frey.

38 — Sangue do Meu Sangue (Temporada 6, Episódio 6)

Um inimigo conhecido está de volta à cena. Gilly conhece a família de Sam, e Arya tem uma difícil escolha pela frente. Jaime enfrenta um desafio.

37 — Mate o Garoto (Temporada 5, Episódio 5)

Em Meereen, Dany toma uma difícil decisão. Jon consegue uma inesperada ajuda, enquanto Brienne procura por Sansa. Theon continua sob o controle de Ramsay.

36 — O Primeiro de Seu Nome (Temporada 4, Episódio 5)

Cersei e Tywin querem manter a coroa na família e, para tanto, já pensam no futuro. Isso inclui buscar uma aproximação maior entre Margaery e Tommen.

35 — Ninguém (Temporada 6, Episódio 8)

Enquanto Jamie analisa suas opções, Cersei atende a um pedido. Os planos de Tyrion finalmente dão resultados, e Arya enfrenta um novo teste.

34 — As Terras Noturnas) (Temporada 2, Episódio 5)

O fim da rivalidade de Baratheon provoca diferentes reações em Catelyn e Littefinger. Tyrion recebe informações valiosas sobre o ponto fraco de Joffrey e ainda sobre uma arma secreta.

33 — O Lobo e o Leão (Temporada 1, Episódio 5)

Robert e seu braço direito discutem sobre como enfrentar a aliança entre os Targaryen e Dothraki. O Rei determina um ataque preventivo contra Daenerys, mas Ned recusa a ordem, criando um racha na relação dos dois.

32 — A Caminhada da Punição (Temporada 3, Episódio 3)

Tyrion assume novas responsabilidades e Jon é levado a um local mítico. Com o objetivo de criar um poderoso exército, Daenerys faz uma proposta pelos escravos.

31 — Segundos Filhos (Temporada 3, Episódio 8)

Após mais um casamento em Westeros, Tyrion e Sansa passam a noite juntos. Dany é apresentada a Mero, líder de um grupo de mercenários que fazem qualquer coisa por dinheiro.

30 — Nascida da Tormenta (Temporada 7, Episódio 2)

Daenerys recebe uma visita inesperada. Jon enfrenta uma rebelião, enquanto Tyrion planeja conquistar Westeros.

29 — O Inverno Está Chegando (Temporada 1, Episódio 1)

Desertor da Guarda da Noite, capturado nos arredores de Winterfell, deixa Lord Ned Stark preocupado com o relato sobre os perigos ao norte da Muralha. O rei Robert e os Lannisters chegam a Winterfell e, enquanto isso, o exilado Viserys Targaryen forja uma nova e poderosa aliança com os guerreiros nômades Dothraki para reconquistar o trono.

28 — Sabiá (Temporada 4, Episódio 7)

Tyrion está de volta à cela, mas agora busca um aliado improvável. Daario oferece seus serviços a Dany, enquanto Jon tenta, em vão, alertar sobre a vulnerabilidade da Muralha. Brienne segue uma nova pista, e Clegane faz mais uma vítima

27 — Alto Pardal (Temporada 5, Episódio 3)

Arya tem uma visão em Braavos, e Cersei faz justiça. Já Margaery aproveita o seu novo marido, enquanto Tyrion e Varys caminham pela Grande Ponte de Volantis.

26 — O Leão e a Rosa (Temporada 4, Episódio 2)

Joffrey e Margaery oferecem um café da manhã no castelo, e Tyrion tem algo para Jaime. Stannis perde a paciência com Davos, mas Ramsay encontra uma boa utilidade para seu animal de estimação.

25 — E Agora Sua Patrulha Terminou (Temporada 3, Episódio 4)

Arya é levada ao líder da Irmandade. Daenerys precisará abrir mão de algo valioso se quiser mesmo fortalecer seu exército. Margaery tira Joffrey da zona de conforto, e mostra a Sansa o que está por vir.

24 — A Dança dos Dragões (Temporada 5, Episódio 9)

Stannis está diante de uma importante e difícil decisão, enquanto Jon retorna à Muralha. Mace visita o Banco de Ferro, e Arya reencontra alguém de seu passado. Dany, por sua vez, assiste à uma celebração.

23 — Aleijados, Bastardos e Coisas Partidas (Temporada 1, Episódio 4)

Ned busca pistas sobre a morte de seu antecessor e descobre um dos bastardos do Rei Robert. Jon toma medidas para proteger Sam dos abusos em Castle Black, e Tyrion é pego no lugar errado, na hora errada.

22 — Lar (Temporada 6, Episódio 2)

Bran treina com o Corvo de Três-Olhos, enquanto Tommen ouve conselhos de Jaime. Tyrion precisa agir, e Thorne tem o apoio da Patrulha da Noite. Ramsay Bolton propõe um plano, mas Balon Greyjoy tem outras propostas.

21 — Além da Muralha (Temporada 7, Episódio 6)

Jon e os membros da Irmandade saem à caça dos mortos. Arya, por sua vez, confronta Sansa, e Tyrion pensa no futuro.

20 — As Crianças (Temporada 4, Episódio 10)

Condenado à morte, Tyrion Lannister está prestes a conhecer o seu destino. Jon Snow marcha para uma nova batalha. No último episódio da quarta temporada, Dany precisa encarar a dura realidade, enquanto Bran e seu grupo ainda lutam para concluir sua jornada.

19 — A Montanha e a Víbora (Temporada 4, Episódio 8)

Um grande duelo vai definir o futuro de Tyrion, enquanto visitantes inesperados chegam na vila ao sul da Muralha. Ramsay tenta justificar seus atos para o pai. Dany precisa tomar uma importante decisão.

18 — Os Patrulheiros da Muralha (Temporada 4, Episódio 9)

A Patrulha da Noite enfrenta o seu maior desafio, já que o Exército de Mance Rayder ataca o Castelo Negro. Jon Snow sofre uma perda irreparável.

17 — Os Deuses Antigos e os Novos (Temporada 2, Episódio 6)

Theon finaliza seu grande golpe, enquanto Ayra fica frente a frente com um visitante inesperado. Robb e Catelyn recebem uma importante notícia e Dany quer o que lhe pertence.

16 — Uma Coroa Dourada (Temporada 1, Episódio 6)

Ocupando temporariamente o posto de Robert, Ned emite um decreto que pode provocar consequências séries a longo prazo em todos os Sete Reinos.

15 — O Que Está Morto Não Pode Morrer (Temporada 2, Episódio 3)

Depois de desmascarar a espiã que servia a Cersei, Tyrion faz promessas de uma união para conseguir novas alianças. Do mesmo modo, Catelyn busca apoio em Westeros, mas o Rei Renly, a Rainha Margaery e Loras Tyrell têm outros planos.

14 — O Dragão e o Lobo (Temporada 7, Episódio 7)

Com Jon aclamado como o Rei do Norte, Cersei no Trono de Ferro e Daenerys navegando rumo a Westeros, o equilíbrio do poder está por um fio ainda mais fino.

13 — Pedra do Dragão (Temporada 7, Episódio 1)

Jon organiza a defesa do Norte. Cersei busca aliados para, com isso, melhorar suas chances. Daenerys está de volta à casa.

12 — Fogo e Sangue (Temporada 1, Episódio 10)

Com a trágica notícia sobre Ned propagada pelos Sete Reinos, Bran e Rickon têm um sonho profético. Catelyn pressiona Jaime para saber a verdade acerca da queda do filho e o destino de Robb é mudado para sempre.

11 — Duas Espadas (Temporada 4, Episódio 1)

Tyrion recebe convidados especiais na capital dos Sete Reinos, que se prepara para um casamento real. Jon Snow não é bem-vindo na fortaleza da Patrulha da Noite.

10 — Sangue do Meu Sangue (Temporada 6, Episódio 5)

Tyrion busca um aliado. Brienne está em uma importante missão, e Arya precisa provar o seu valor.

9 — A Misericórdia da Mãe (Temporada 5, Episódio 10)

No último episódio da temporada, Dany está cercada por estranhos. Enquanto Stannis segue em frente, Cersei busca o perdão. Jon é desafiado.

8 — Os Despojos da Guerra (Temporada 7, Episódio 4)

Daenerys resolve contra-atacar, enquanto Jaime enfrenta uma situação inesperada. Arya volta para casa.

7 — Os Ventos do Inverno (Temporada 6, Episódio 10)

Cersei enfrenta um acerto de contas. Mindinho revela suas intenções para Sansa. Bran incorpora o corvo de três olhos, e Daenerys se prepara para o “grande jogo”.

6 — Baelor (Temporada 1, Episódio 9)

Preso, acusado de traição e com a filha em perigo, Ned toma uma importante decisão. Enquanto isso, Catelyn negocia com o traiçoeiro Lorde Walder Frey, e Robb captura um prisioneiro premiado na sua primeira batalha contra os Lannisters.

5 — A Batalha dos Bastardos (Temporada 6, Episódio 9)

Um dono de escravos leva uma mensagem de advertência e os termos da rendição de Meereen. Ramsay articula contra todas as probabilidades para ficar em Winterfell.

4 — Beijado Pelo Fogo (Temporada 3, Episódio 5)

Sandor é julgado pelos deuses, enquanto o destino de Jaime está nas mãos de homens. Jon recebe uma ameaça e precisa mostrar do que é capaz.

3 — As Chuvas de Castamere (Temporada 3, Episódio 9)

Robb pede o perdão de Walder Frey por ter quebrado uma promessa. Edmure conhece sua futura esposa, mas a celebração termina com um banho de sangue.

2 — Durolar (Temporada 5, episódio 8)

Arya mostra progressos no treinamento, e Sansa confronta um velho conhecido. Cersei encontra dificuldades, ao passo que Jon parte em viagem.

1 — Água Negra (Temporada 2, episódio 9)

Na ausência de Joffrey, Tyrion Lannister assume posição de comando e, com inteligência e estratégia, enfrenta Stannis Baratheon e seus guerreiros, numa batalha sangrenta que deixa vítimas.