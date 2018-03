12 filmes argentinos para ver na Netflix

O Patrão: Radiografia de um Crime (2014), Sebastián Schindel



Um homem de origem humilde consegue trabalho como açougueiro em uma cidade grande. No local, o dono do estabelecimento o mantém em um regime de escravidão, obrigando-a trabalhar exaustivamente e a vender carne em mau estado de conservação. Com o passar do tempo, as coisas ficam cada vez piores, e o empregado se vê forçado a tomar medidas drásticas.