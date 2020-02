10 livros que inspiram viagens

Não é novidade o fato de os livros serem capazes de fazer o leitor viajar sem sair do lugar. Basta iniciar a leitura para que ele seja teletransportado em seu imaginário para locais longínquos, terras desconhecidas e reinos de outra dimensão. No entanto, há livros de ficção ambientados em lugares reais, que fazem uma descrição fiel do espaço, e despertam a curiosidade turística. A Bula selecionou dez grandes livros de ficção que trazem em suas histórias destinos inspiradores da vida real. Como é o caso de “A Insustentável Leveza do Ser”, de Milan Kundera, que apresenta uma visão singular de Praga; e “On The Road”, de Jack Kerouac, que explora o pior e o melhor de Nova York, Denver, São Francisco e Los Angeles.

A Insustentável Leveza do Ser , de Milan Kundera (Praga) O livro é considerado um ícone da literatura universal. O enredo é centrado em quatro personagens: Tereza, Tomas, Sabina e Franz, que enfrentam o peso da existência, cada um a sua maneira. Toda a narrativa tem como plano de fundo a Capital da República Tcheca, Praga, e apresenta uma relação íntima com a cidade, suas singularidades, e os movimentos que a transformam. Pode-se dizer que Praga é o quinto personagem central da obra.

Bonequinha de Luxo , de Truman Capote ( Nova York)

Considerado um “prodígio de leveza e precisão”, a trama é centrada em um jovem escritor que se muda para Nova York e conhece uma garota de programa encantadora, por quem se apaixona. O livro realiza um retrato fiel da Big Apple durante a Segunda Guerra. A cada página, o leitor é surpreendido com as incríveis nuances de Nova York, a cidade que nunca dorme. Apesar de a história se passar no século passado, pode ser considerada atual.

O Amor Segundo Buenos Aires , de Fernando Scheller (Buenos Aires)

O romance apresenta as grandes avenidas, cafés em estilo europeu e bairros charmosos de Buenos Aires, capital da Argentina e do amor. Em 2014, ela foi considerada a cidade mais romântica da América do Sul pelo site We Love Dates. O livro é um tributo às diferentes formas de amor e narra a história de Hugo que deixa o Brasil rumo à capital Argentina em busca de sua “alma gêmea”. A história é apresentada em vários pontos de vista, sobre os fatos e sobre a cidade.

O Grande Bazar Ferroviário , de Paul Theroux (Europa e Ásia)

Um dos melhores relatos de viagem da literatura moderna, “O Grande Bazar Ferroviário”, apresenta a o olhar curioso de Theroux sobre o continente asiático e alguns países europeus. Partindo de Londres, ele segue viagem pela Itália, Iugoslávia e Bulgária até a Turquia. Depois, atravessa o Irã, Afeganistão e Paquistão para chegar à Índia. Já no Extremo Oriente, passa pela Birmânia, Tailândia, Malásia, Cingapura, Camboja e Vietnã. A viagem é concluída em uma passagem pelos trens-bala do Japão e um passeio pelo interior da então União Soviética.

On The Road , de Jack Kerouac (Estados Unidos)

O livro ideal para quem planeja viajar pelos Estados Unidos, “On The Road” é um tour literário recheado de aventuras e jazz por Nova York, Denver, São Francisco e Los Angeles. A trama é narrada por Sal Paradise, um aspirante a escritor que decide atravessar o país em companhia de um andarilho que acaba de conhecer. Além de uma jornada pelo interior dos Estados Unidos, o livro é considerado também uma viagem de autoconhecimento.

O Palhaço e a sua Filha , de Halide Edib Adivar (Istambul)

“O Palhaço e a sua Filha” é um clássico da literatura turca que ganhou fama mundial. A obra recria um panorama do final do império turco-otomano, e apresenta o nascimento da Istambul moderna com o choque de culturas vivido à época. O livro narra a história de Rabia Abla, uma garotinha recitadora do “Corão” que é criada por uma mãe religiosa e um avó conservador. O romance retrata o conflito entre as sociedades orientais e ocidentais, e também aborda temas como nacionalismo e desigualdade de gênero.

Paris é Uma Festa, de Ernest Hemingway (Paris)

“Paris é Uma Festa” é uma das principais obras de Ernest Hemingway. Como o próprio nome indica, o livro é um retrato da cidade luz, que é apresentada como uma festa ao ar livre. A narrativa ambientada na vida boemia dos bairros parisienses, contrastados com certa melancolia e perversidade, são um convite irrecusável para uma viagem a Paris. Embora não seja a mesma experimentada pelo autor nos anos 1920, a cidade ainda conserva o antigo espírito.

Sidarta , de Herman Hesse (Índia )

De autoria de Herman Hesse, vencedor do Nobel de literatura de 1949, o livro conta as experiências vividas pelo escritor durante uma estadia na Índia em 1911. A busca pela elevação espiritual descrita na obra é uma representação fidedigna do país e parte de sua cultura. Uma verdadeira inspiração para quem busca uma viagem turística deslumbrante e de autoconhecimento.

Trem Noturno para Lisboa , Pascal Mercier (Lisboa)

O romance é uma trama sobre amor, vida e literatura. Ele é centrado no professor de línguas Raimundo Gregorius, que mora na Suíça. Em uma situação inusitada, ele ouve uma palavra em português, e decide abandonar tudo para pegar um trem rumo a Lisboa. Na capital portuguesa, Gregorius conhece a história do país e a luta contra a ditadura de Salazar. Uma verdadeira viagem histórica, cultural e linguística.