12 livros perfeitos para cada signo

O Avesso da Pele (2020), Jeferson Tenório — Peixes

Pedro, um jovem negro, revisita a história de seu pai, assassinado em uma abordagem policial, e confronta as cicatrizes deixadas pelo racismo estrutural. A narrativa, permeada por memórias e reflexões, explora as complexidades das relações familiares e as marcas da violência. Com uma prosa lírica e contundente, o autor constrói um retrato sensível da luta por identidade e justiça. A obra convida o leitor a mergulhar nas profundezas da experiência negra no Brasil, revelando as dores e as resistências que moldam a existência. Uma leitura essencial que ecoa as vozes silenciadas e clama por transformação.