5 livros sobre alienígenas para você que está cansado desse mundo

Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas (2024), Eric Peleias e Gustavo Borges

Leo e Olívia, dois jovens curiosos, conhecem Arthur, um garoto entusiasta por rochas, que afirma ter pistas sobre uma antiga visita extraterrestre à sua cidade. Juntos, eles embarcam em uma aventura repleta de mistérios, dinossauros, viagens no tempo e encontros com seres de outro mundo. Acompanhados por um cachorro peculiar, o trio enfrenta desafios que testam sua coragem, amizade e compreensão do universo. A narrativa mistura humor, ação e emoção, criando uma história cativante para leitores de todas as idades. Com ilustrações vibrantes e um enredo envolvente, esta obra oferece uma nova perspectiva sobre o contato com o desconhecido. Mais do que uma simples aventura, é uma celebração da curiosidade, da amizade e da capacidade humana de sonhar. Uma leitura imperdível para quem busca diversão e reflexão em igual medida.