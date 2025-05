A certeza da incerteza

Muita gente discute a série “Adolescência”, um sucesso absoluto. Alguns a consideram genial, outros fazem questão de dizer que não gostaram, mas, sem dúvida, a série colocou na pauta a discussão da relação dos adolescentes com as redes sociais, com os seus pais, dos pais com as redes sociais, das redes sociais com as redes sociais, dos adolescentes com os adolescentes e com os pais dos outros adolescentes… Foram muitas questões importantes que geraram muitos textões e várias lives, todas devidamente não lidas ou assistidas pela minha pessoa. Mas uma questão importante sobre a adolescência não foi discutida: o que fazer quando um adolescente assume a presidência do país mais rico do mundo? Porque Trump é, obviamente, um adolescente, se comporta como adolescente problemático, pensa como um adolescente sem controle, que acha que sabe tudo e pode fazer o que quiser.

Todo dia Trump assina um novo decreto, fazendo questão de mostrar a sua enorme assinatura para as câmeras. “Olha como a minha assinatura é maneira!”, ele não diz, mas é o que a gente percebe. Trump já decretou a volta dos canudos de plástico, já obrigou os fabricantes de chuveiros a adequar a vazão dos chuveiros ao seu cabelo, pois tem dificuldade para lavar as madeixas. É claro que, entre essas bobeiras, já tomou decisões mais sérias, como na questão dos imigrantes. E então chegou ao polêmico tarifaço.

O tarifaço trouxe muitas incertezas ao mercado. Diante da guerra comercial, os economistas estão meio pasmos, não sabem o que pensar — como se algum dia tivessem acertado alguma de suas previsões. Estamos vivendo uma era das incertezas, onde todo mundo tem certeza de que não tem a menor ideia do que vai acontecer. Parece que ainda há uma única certeza entre os analistas econômicos: todos concordam que Trump é mesmo um imbecil. Na verdade, até isso é incerto, pois alguns acham que ele é só um idiota e outros que é apenas um pateta. Trump, como um adolescente, faz beicinho. Não está nem aí. Ele diz que refletiu muito antes de tomar a decisão sobre o tarifaço. É verdade. Todo dia ele acorda, passa diante de um espelho onde se vê refletido. Ele olha orgulhoso para si mesmo e diz: “Cara, como eu sou foda! Como eu sou poderoso! Eu posso fazer o que eu quiser!”. Essa é a reflexão do Trump. E, depois desse ritual matinal, Trump parte célere para mais uma sessão de assinaturas de decretos!