Essas 10 cidades brasileiras eram invisíveis — até virarem cenário de filmes e novelas e quase explodirem de turistas

Penedo (AL)

Marco Ankosqui / MTur

Às margens do Rio São Francisco, Penedo é uma cidade histórica marcada pela presença portuguesa e pelo casario barroco. Foi um dos cenários principais da novela “Velho Chico” (2016), que retratou com beleza e lirismo o universo das comunidades ribeirinhas. As cenas nas igrejas, nas feiras e nas embarcações mostraram o cotidiano do povo do Velho Chico com uma fotografia digna de cinema. Também serviu como locação parcial para “Cordel Encantado” (2011) e é frequentemente referida em novelas que falam do sertão nordestino. Com a exibição de “Velho Chico”, Penedo passou a ser visitada por turistas em busca de história e poesia. A cidade viu sua imagem ser renovada: de patrimônio esquecido a joia do São Francisco. Produções futuras já cogitam voltar para filmar novas tramas. Hoje, Penedo é sinônimo de beleza à beira-rio — e da fusão entre arte e tradição.