Saramago escreveu a dúvida. Dostoiévski, a culpa. Esse filme junta os dois — e o resultado vai te desmontar

Um homem se vê multiplicado, mas não é em espelho, nem em reflexo: é na carne, no gesto, na ruína silenciosa da própria identidade. A inquietação metafísica que esse desdobramento sugere não se resolve com silogismos nem com argumentos escolásticos. Ainda que Aristóteles tenha feito da metafísica o horizonte do saber que paira sobre todos os outros, há experiências que escorregam entre os dedos da razão clássica. “O Homem Duplicado”, transposto para o cinema por Denis Villeneuve, realiza esse abalo ontológico com uma precisão estética quase cruel, orquestrada por uma linguagem visual abafada e pela dramaturgia rarefeita que captura o colapso subjetivo como um tremor que cresce lentamente sob a pele. Se a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, a narrativa de Villeneuve sabota essa premissa ao questionar o que resta de um ser que encontra seu duplo – não como reflexo, mas como ameaça à unicidade que sustenta o eu.

Jake Gyllenhaal encarna esse enigma com duas performances que se contaminam mutuamente, diluindo a fronteira entre o ator e seu reflexo encarnado. Adam Bell, professor envolto numa apatia sem nome, atravessa dias amarelados por uma paleta visual opaca que traduz um desânimo que não se explica por causas pontuais. Suas aulas sobre o Império Romano não mobilizam mais que os vultos indiferentes de seus alunos, e seu corpo parece se dissolver na rotina, como se já não estivesse inteiro. Um comentário fortuito de um colega o encaminha para um filme qualquer, mas nesse gesto banal inscreve-se o princípio de uma vertigem. Ao ver a si mesmo numa cena passageira, Adam encontra um elo que não faz sentido e, ao tentar decifrá-lo, destrói o equilíbrio precário de sua existência.

A progressão dramática a partir desse encontro com Anthony Claire não se dá pela via do suspense tradicional, mas por uma decomposição existencial. A coincidência de rostos não basta: é no espelhamento dos fracassos, dos relacionamentos mal resolvidos, do incômodo com o próprio corpo e da erosão da identidade que a história adquire densidade filosófica. Não se trata de duplos espelhados por capricho do destino, mas de sujeitos quebrados à procura de si mesmos em terrenos já devastados. A escolha de Villeneuve em fundir as duas vidas em uma narrativa indistinta remete ao labirinto de incertezas morais e perceptivas típico de Saramago, onde a resposta, se há, nunca se oferece de modo claro, tampouco pacificador.

Se há parentesco com a inquietação de Kieślowski em “A Dupla Vida de Véronique”, este se dá mais pelo desconforto existencial que emana da duplicidade do que por qualquer construção narrativa simétrica. Villeneuve não está interessado em separar os personagens com nitidez, mas em embaralhar os vestígios até que a dúvida se torne inescapável. O que está em jogo não é apenas a identidade, mas a própria noção de realidade como algo partilhável. A duplicidade não significa apenas confusão de papéis, mas um colapso ontológico: ser dois em um mundo que exige coerência é uma forma de violência silenciosa, inescapável. Não há respostas reconfortantes nem resolução catártica: apenas a permanência de uma pergunta que atravessa toda a narrativa como uma lâmina encoberta.

O que resiste não é o indivíduo, mas a angústia de ser. O filme não busca resolver a questão da duplicidade, mas sim empilhá-la até que o peso se torne insuportável. Como num pesadelo lúcido, cada escolha aproxima os personagens não de uma solução, mas de um abismo mais bem iluminado. O desfecho não esclarece, mas impõe uma última curva na espiral de incerteza que se tornou o mundo de Adam – ou de Anthony, se é que ainda é possível separar um do outro. É nesse ponto que a metafísica se vê impotente: não diante do mistério do ser, mas do terror de que talvez o ser nunca tenha sido uno.