5 romances perfeitos para assistir agarradinho com seu amor nesse fim de semana, na Netflix

Com tanta relação fast food e sentimento delivery rolando por aí, às vezes tudo que a gente precisa é dar um pause na correria, se jogar no sofá e maratonar uma boa história de amor — de preferência grudadinho com o crush. Os filmes românticos ainda têm aquele superpoder de dar um quentinho no coração, arrancar umas lágrimas discretas (ou um choro feio mesmo) e lembrar a gente de como é gostoso se apaixonar — mesmo que só pelos personagens da tela.

A Netflix, que não é boba nem nada, virou praticamente um cupido digital: tem romance pra todos os gostos e surtos. Desde aqueles amores que chegam como um furacão até os que vão crescendo devagarzinho, tipo planta de apartamento. Tem casal improvável, reconciliação que faz a gente torcer mais que final de Copa e até aquelas histórias de amor tão silenciosas que a gente precisa prestar atenção até nos olhares.

Pensando nisso, montamos uma listinha com cinco filmes românticos que entregam tudo: trama envolvente, emoções à flor da pele, cenas lindas e atuações de respeito. É pra assistir a dois, com cobertor, vinho, pipoca e, quem sabe, até um “te amo” escapando sem querer. Entre corações partidos, reencontros que derretem e paixões que desafiam a lógica, esses filmes provam que o amor ainda tá vivo — e tá on, viu?

Última Chamada para Istambul (2023), Gonenc Uyanik Divulgação / Netflix O acaso une dois turcos desconhecidos em uma conexão noturna em Nova York: Serin, uma mulher casada que carrega um fardo emocional, e Mehmet, um homem misterioso que parece ter perdido algo essencial. O que começa como uma conversa trivial em um aeroporto evolui para uma noite de confissões íntimas e dilemas morais. No meio da cidade que nunca dorme, os dois descobrem um tipo de conexão que desafia o tempo e o compromisso. Um romance elegante e sexy, que aposta no silêncio e na tensão emocional para construir uma história cheia de desejo, arrependimento e humanidade.



Você Nem Imagina (2020), Alice Wu KC Bailey / Netflix Ellie Chu é uma jovem inteligente, introspectiva e filha de imigrantes chineses que vive em uma pequena cidade americana. Quando Paul, um colega atrapalhado e sincero, a contrata para escrever cartas de amor em seu nome, Ellie aceita — até perceber que também está apaixonada pela mesma garota. O que poderia ser só mais um triângulo amoroso juvenil se transforma numa delicada reflexão sobre identidade, desejo e pertencimento. Sensível e poeticamente escrito, o filme foge dos clichês das comédias românticas adolescentes e entrega um retrato tocante das muitas formas de amar e ser amado.



O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Massimo Calabria Matarweh / Netflix Constance, ou Lady Chatterley, vive em um casamento estéril com um aristocrata ferido na guerra, aprisionada em uma vida de aparências e convenções. Quando conhece Oliver, o guarda-caça da propriedade, ela é arrebatada por uma paixão que desafia todas as barreiras sociais e morais de sua época. A história se desenrola entre florestas e silêncios, em uma atmosfera sensual e melancólica, onde o desejo vira forma de liberdade. O filme, baseado no romance de D.H. Lawrence, é uma ode à coragem de viver um amor verdadeiro, mesmo quando ele exige a renúncia de tudo o que é seguro.