3 melhores séries de 2025 até agora — dentre todos os streamings

Adolescência (Netflix)

Estreou em 13 de março de 2025 e rapidamente se tornou um fenômeno global. A minissérie britânica de drama criminal acompanha Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe. A trama aborda temas como bullying e influências da subcultura incel. Com 96,7 milhões de visualizações nas primeiras três semanas, alcançou o topo do ranking semanal de audiência da Barb Audiences e entrou para o Top 10 global da Netflix. No Rotten Tomatoes, possui 99% de aprovação crítica, e no Metacritic, uma média de 90/100, indicando aclamação universal.