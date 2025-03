11 atores e atrizes indicados ao Oscar por menos de 15 minutos de cena

Viola Davis: Dúvida (2008) — 8 minutos

Viola Davis entregou uma das performances mais poderosas da história do Oscar com apenas 8 minutos de cena. Em sua única sequência com Meryl Streep, conseguiu criar uma personagem cheia de camadas emocionais, oscilando entre submissão e resistência. Sua interpretação fez com que sua presença fosse sentida muito além de sua participação, e sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante foi mais do que merecida.