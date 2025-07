Goiás fortalece a cultura com investimentos recordes e valorização das tradições

Com quase R$ 300 milhões aplicados desde 2019, estado promove festas populares, incentiva talentos locais e recupera patrimônio histórico, movimentando a economia e mantendo viva a identidade goiana

Celeiro de talentos e berço de uma rica diversidade cultural, Goiás vive um dos momentos mais expressivos de sua história no setor cultural. Desde 2019, o Governo de Goiás já destinou quase R$ 300 milhões para políticas públicas voltadas à cultura, por meio de editais, leis de incentivo, apoio a eventos e recuperação do patrimônio histórico. O resultado é um estado mais conectado com suas raízes e, ao mesmo tempo, mais atrativo para o turismo e geração de renda.

De norte a sul do território, as manifestações culturais ocorrem o ano inteiro. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Circuito das Cavalhadas, tradição iniciada em 1751 e hoje presente em 15 municípios, graças ao apoio contínuo do Estado. Outros eventos consagrados, como o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), o Canto da Primavera e o TeNpo, também recebem investimentos para garantir programação de qualidade e acesso gratuito à população.

Mas não são apenas os eventos que ganham destaque. A preservação do patrimônio histórico é um dos pilares da política cultural do governo. Através do projeto Fé, Religiosidade e Devoção, igrejas centenárias e construções históricas passam por processos de restauração, garantindo a integridade desses bens e a valorização da história goiana.

Procissão do Fogaréu em Goiás

Por meio da Lei Goyazes e do Fundo de Arte e Cultura (FAC), artistas locais têm acesso a recursos para transformar ideias em projetos. Só entre 2019 e 2024, foram R$ 168 milhões investidos diretamente na produção artística goiana — R$ 97,7 milhões via Lei Goyazes e R$ 70,9 milhões pelo FAC. Um esforço que revela o compromisso com a arte feita em Goiás e com sua capacidade de transformar vidas.

Procissão do Fogaréu: um espetáculo de fé e tradição

Com 278 anos de história, a Procissão do Fogaréu transforma a cidade de Goiás em um cenário simbólico de devoção e cultura. Realizada na madrugada da Quinta-feira Santa, a encenação da perseguição e prisão de Jesus Cristo atrai milhares de fiéis e turistas. Reconhecida como patrimônio imaterial, a celebração conta com apoio do Governo de Goiás, que já investiu mais de R$ 1 milhão para manter viva essa herança que une fé, turismo e economia local.

Circuito Cavalhadas se consolida em 15 cidades

Circuito das Cavalhadas

Uma das tradições mais fortes do folclore goiano, o Circuito Cavalhadas se espalha hoje por 15 municípios, mobilizando comunidades inteiras na confecção de trajes, ensaios e encenações que representam as batalhas entre mouros e cristãos. Desde 2019, o Governo de Goiás já destinou R$ 11,4 milhões ao circuito, garantindo que a cultura popular continue viva e valorizada.

Festivais por todos os cantos

• Fica (cidade de Goiás): R$ 17,6 milhões investidos nas últimas cinco edições

• Canto da Primavera (Pirenópolis): R$ 11,2 milhões aplicados em quatro edições desde 2021

• TeNpo (Porangatu): R$ 5,9 milhões investidos entre 2022 e 2024