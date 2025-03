A melhor comédia romântica dos últimos 20 anos, com Kate Winslet e Jade Law, está na Netflix

“O Amor Não Tira Férias” é uma comédia romântica que investe em personagens tridimensionais e relações construídas com autenticidade. Dirigido por Nancy Meyers, o longa equilibra leveza e emoção ao narrar a jornada de duas mulheres que, buscando escapar de suas desilusões amorosas, embarcam em uma troca temporária de residências. Amanda (Cameron Diaz), uma empresária de Los Angeles, e Iris (Kate Winslet), uma jornalista britânica, encontram na mudança um catalisador para reavaliar suas escolhas e abrir espaço para conexões inesperadas.

A estrutura narrativa, que acompanha simultaneamente as experiências das protagonistas em cenários distintos, mantém um ritmo envolvente sem recorrer a fórmulas desgastadas. Amanda, acostumada ao controle e à superficialidade dos relacionamentos fugazes, conhece Graham (Jude Law), um homem cujo carisma esconde nuances que surpreendem as expectativas. Em paralelo, Iris descobre em Miles (Jack Black) não apenas um interesse amoroso, mas um reflexo de sua própria jornada de autodescoberta. O ponto alto da trama, no entanto, está na amizade improvável entre Iris e um roteirista veterano (Eli Wallach), cuja trajetória ilumina aspectos da era de ouro de Hollywood, adicionando uma camada nostálgica e um discurso sutil sobre legado e reinvenção.

As atuações elevam a produção além da média do gênero. Diaz transita de uma interpretação inicialmente caricatural para um desempenho mais orgânico, enquanto Jude Law traz um magnetismo inesperado ao seu personagem. Winslet confere vulnerabilidade e carisma a Iris, tornando-a uma figura com quem o público pode se identificar, enquanto Jack Black surpreende ao conter seus maneirismos típicos, entregando um personagem genuíno e envolvente. A interação entre Winslet e Wallach, por sua vez, confere ao filme sua alma mais autêntica, resgatando a memória de um cinema que, embora pareça distante, continua influente.

A direção de Meyers é meticulosa na construção de uma atmosfera acolhedora, explorando contrastes entre a ensolarada Los Angeles e a bucólica Surrey de maneira visualmente cativante. A fotografia acentua essa dualidade, destacando como cada ambiente reflete a transformação interna das protagonistas. Complementando a experiência, a trilha sonora de Hans Zimmer acerta ao evocar emoção sem recorrer a sentimentalismos baratos, reforçando a delicadeza da narrativa.

“O Amor Não Tira Férias” impressiona por sua honestidade. Em vez de se apoiar em reviravoltas artificiais ou exageros melodramáticos, aposta na força de boas atuações, diálogos bem calibrados e uma condução narrativa que respeita o público. Em tempos onde o cinismo parece dominar a ficção romântica, sua capacidade de despertar empatia e arrancar sorrisos se revela um mérito que poucos filmes do gênero conseguem alcançar com tamanha naturalidade.