Se Black Mirror tivesse um sucessor: a melhor ficção científica de 2025 acaba de chegar à Netflix e vai fritar seu cérebro

A existência humana transita entre momentos de destemor e instantes de evasão calculada. A busca por segurança molda nosso cotidiano, e qualquer ruptura inesperada impõe um teste à identidade que julgamos inabalável. Mesmo quando o turbilhão se dissipa e a ordem se reestabelece, preservar-se no processo exige um esforço considerável. Há aqueles que, em uma dança perigosa entre a razão e a autossabotagem, empenham-se obstinadamente em perseguir recordações que lhes ofereçam abrigo em meio ao caos que teimam em considerar ideal. Essa obsessão perpassa a cultura popular e ressoa na realidade desde tempos imemoriais. Em “Halo”, Steven Kane e Kyle Killen reconfiguram essa compulsão humana pelo desespero e pelo pertencimento, expondo suas implicações em um cenário de guerra e sobrevivência, cujo eco se intensifica em tempos conturbados como o atual.

A linha que separa heróis e vilões tornou-se difusa, e essa ambiguidade representa um risco real à civilização. O olhar já não é mais capaz de distinguir o admirável do nefasto, pois a sedução do carisma mascara atrocidades indescritíveis. No entanto, o oposto também se manifesta: figuras à margem, carregadas de um passado sombrio, acabam assumindo papeis que, por um senso comum arcaico, não lhes caberiam. Esses personagens, que raramente colhem reconhecimento ou gratidão, abandonam seus desejos individuais para encarar ameaças que poderiam simplesmente ignorar. Alheios ao desejo de reconhecimento, movem-se em uma esfera acima dos comuns, ignorando a necessidade de alardear suas capacidades. Essa postura, paradoxalmente, os torna ainda mais intrigantes e dignos de admiração.

Na narrativa de “Halo”, a humanidade está cindida entre duas frentes: o Governo Unificado da Terra (UEG) e os Rebeldes. O braço militar do UEG, o Comando Espacial das Nações Unidas (UNSC), empenha-se em conter a ofensiva brutal do Covenant, uma força alienígena determinada a aniquilar toda forma de vida humana. No centro do conflito está Master Chief, um soldado aprimorado para ser a última linha de defesa. À frente dos Spartans, uma unidade de combatentes geneticamente aprimorados, ele não apenas enfrenta os invasores, mas também se depara com dilemas que transcendem a batalha.

Em meio ao caos, resgatar figuras como Kwan, uma jovem deixada à mercê da destruição iminente, torna-se parte de sua jornada. Na trama, Pablo Schreiber e Yerin Ha entregam atuações envolventes em personagens já conhecidos, mas tratados com robustez. Com nove episódios na Netflix e dezessete distribuídos entre as duas temporadas no Paramount+, a série entrega um espetáculo que combina brutalidade e sofisticação, ideal para quem aprecia ação e profundidade em doses iguais.

Série: Halo

Criação: Steven Kane e Kyle Killen

Anos: 2022-2024

Gênero: Ficção científica

Nota: 8/10