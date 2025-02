Ainda estamos no início de 2025, mas essa comédia romântica turca já é um fenômeno na Netflix!

Em um cenário ideal, amor e dinheiro seguiriam caminhos distintos, coexistindo sem a necessidade de interferências mútuas. No entanto, a realidade impõe outra dinâmica: relações sólidas frequentemente exigem uma gestão financeira meticulosa, com orçamentos, recibos e investimentos que, longe de minar os sentimentos, ajudam a criar estabilidade e sustentação ao longo do tempo. “Rumo ao Vento”, dirigido por Engin Erden, explora essa relação inevitável entre afeto e pragmatismo dentro de uma comédia romântica turca de tons leves e atmosfera ensolarada. O roteiro de Ceylan Naz Baycan passeia por cenários exuberantes para narrar o embate entre dois protagonistas com interesses aparentemente inconciliáveis, até que o destino os empurra para uma inevitável negociação sentimental. Nada, porém, com grandes dramas ou viradas inesperadas.

A durabilidade de um relacionamento raramente se mede no presente, sendo um teste que só o passar dos anos pode responder. Erden ilustra essa incerteza através da colisão de desejos e expectativas, transformando as inquietações do amor em uma jornada de adaptação e resistência. A paixão se manifesta como um estado de suspensão, uma ruptura com a lógica cotidiana, em que os protagonistas se veem arrastados para um embate onde a razão e o sentimento se digladiam. No entanto, há uma condição: antes de se renderem à felicidade, precisam enfrentar desafios que põem à prova suas convicções.

Aslı Mansoy, executiva de uma poderosa corporação, recebe a incumbência de viajar até Çeşme, na província de Esmirna, para persuadir Ege Yazıcı, um herdeiro relutante, a abandonar seu modo de vida despreocupado como instrutor de surfe. O plano da empresa é transformar o local em um luxuoso complexo hoteleiro, projeto que se choca diretamente com a filosofia de Ege, para quem a vastidão do mar é o único escritório aceitável. A tarefa de Aslı não é apenas difícil, mas desestabiliza ambos, levando-os a confrontar suas próprias certezas e desejos ocultos.

A partir desse embate, “Rumo ao Vento” investe na construção de contrastes entre os protagonistas, ressaltando não apenas suas divergências, mas também o magnetismo inevitável que os aproxima. Embora Erden busque enfatizar suas diferenças, a inevitabilidade do romance nunca deixa de pairar sobre a narrativa. Hande Erçel e Barış Arduç, estrelas do cinema turco, entregam atuações que seguem a cartilha do gênero, cumprindo bem o papel de conduzir o público por uma trama previsível, mas envolvente o bastante para satisfazer os apreciadores de histórias leves e descomplicadas.