O filme que lidera o Top 1 global da Netflix há 20 dias consecutivos já é a maior audiência de 2025

Repleto de adrenalina e bom humor, “De Volta à Ação” mistura sequências de ação empolgantes com uma narrativa leve e envolvente. No entanto, para além do entretenimento familiar, o longa dirigido por Seth Gordon carrega um peso simbólico ao marcar o retorno de Cameron Diaz às telas após uma década afastada. Curiosamente, sua última aparição no cinema também foi ao lado de Jamie Foxx, no musical “Annie” (2014), consolidando esta nova parceria como um momento especial em suas trajetórias.

Os bastidores da produção, no entanto, foram marcados por desafios reais. Durante as filmagens, em abril de 2024, Jamie Foxx sofreu um derrame cerebral severo, sendo hospitalizado em estado crítico e com poucas chances de recuperação. Seu processo de reabilitação foi longo e exigiu que reaprendesse a andar e a falar. Felizmente, segundo seus familiares, Foxx conseguiu se restabelecer plenamente, tornando sua presença no filme um testemunho de superação e resiliência, que dá ainda mais significado ao projeto.

Na trama, escrita por Seth Gordon e Brandon O’Brian, dois agentes da CIA, Emily e Matt, se envolvem romanticamente durante uma missão e descobrem que vão ter um filho. Após concluírem uma operação bem-sucedida, embarcam em um voo que termina em desastre, após um intenso confronto com inimigos. O acidente não é fruto do acaso, mas parte de um plano para recuperar um McGuffin de valor inestimável que estava sob posse do casal.

Diante dessa reviravolta, os protagonistas enxergam uma chance rara e decidem desaparecer, forjando suas próprias mortes. Assim, deixam para trás o mundo perigoso da espionagem para criar sua família em segurança. No entanto, anos depois, quando seus filhos já são adolescentes, são inesperadamente expostos enquanto tentam vigiar a filha mais velha, desencadeando uma cadeia de eventos que os obriga a retomar suas habilidades para proteger a família de ameaças iminentes.

Se afastar da espionagem foi um desafio, mas lidar com a rotina doméstica provou ser ainda mais complexo para Emily e Matt. No entanto, a ameaça inesperada que os obriga a voltar à ativa também gera um reencontro inesperado: Emily se reaproxima de sua mãe, Ginny (Glenn Close), uma lendária espiã britânica do MI6. Sua presença traz novas camadas à trama, ampliando as possibilidades narrativas e reforçando o elemento familiar dentro do gênero de ação.

O filme acerta no equilíbrio entre humor, adrenalina e momentos emocionantes. A sintonia entre Jamie Foxx e Cameron Diaz brilha em tela, proporcionando sequências envolventes e dinâmicas. O elenco secundário também se destaca, com atuações expressivas de Glenn Close, Kyle Chandler e Andrew Scott, que adicionam energia e carisma à narrativa.

Com ritmo ágil e diversão garantida, “De Volta à Ação” se firma como uma opção envolvente para os fãs de comédia e ação. O desfecho sugere espaço para novas histórias, deixando aberta a possibilidade de uma sequência que dê continuidade à jornada da família de espiões.