Um fenômeno global: a terceira série em língua inglesa mais assistida da história da Netflix

Ryan Murphy, a mente por trás de produções macabras e emocionais como “American Crime Story” e “História de Horror Americana”, oferece uma exploração audaciosa e perturbadora das complexas contradições humanas em “Dahmer: Um Canibal Americano”. Ao lado de Ian Brennan, ele mergulha sem pudores nas profundezas de um dos casos mais repulsivos da história criminal dos Estados Unidos, refletindo sobre os elementos mais sombrios do ser humano e a presença do mal inato na sociedade. No cerne da narrativa, uma investigação psicológica do notório Jeffrey Dahmer, um assassino serial que seduziu, matou e até devorou suas vítimas, todos jovens negros e asiáticos, sem ser incomodado pelas autoridades.

A série não apenas revela o monstruoso comportamento do assassino, mas também humaniza o homem por trás dos crimes, buscando entender os possíveis impulsos que o levaram a cometer atos tão insanos. Ao longo dos dezenove episódios, a dinâmica entre Dahmer e sua família disfuncional emerge, com um foco particular nas relações turbulentas com seus pais, cujos desentendimentos contribuem para a ruptura emocional do protagonista.

Em paralelo, Murphy e Brennan exploram o lado mais profundo de seu comportamento predatório, desenhando-o como parte de um ciclo de busca por redenção, que se entrelaça com cenas brutais de violência, tentando explicar suas ações sem desculpá-las. O olhar atento de Murphy sobre os aspectos raciais e sociais da trama provoca uma reflexão sobre a impunidade histórica e a vingança, que culmina no final, com o assassinato de Dahmer nas mãos de um prisioneiro afro-americano. O desfecho leva o espectador a ponderar sobre a natureza da justiça e da redenção em uma sociedade marcada pela desigualdade.

Série: Dahmer: Um Canibal Americano

Criação: Ryan Murphy e Ian Brennan

Anos: 2022-2023

Gêneros: Drama/Terror

Nota: 9/10