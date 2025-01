14 milhões de espectadores em 5 dias: o que torna esta série da Netflix tão irresistível?

Indivíduos habituados à previsibilidade tendem a encarar reviravoltas com certo distanciamento. A necessidade de controle absoluto os mantém firmes em seus princípios, mas, quando confrontados com o inesperado, hesitam. Ainda que a rotina possa retomar sua normalidade, a prudência excessiva os condena a um ciclo de decisões que, longe de protegê-los, pode transformá-los em prisioneiros da própria precaução.

Se viver um super-herói é o auge para muitos atores, Gabriel Basso encontra em Peter Sutherland uma alternativa igualmente imponente. Protagonista de “O Agente Noturno”, o personagem transita entre a placidez típica do americano comum e uma destreza investigativa que o torna indispensável. Com a segunda temporada da série, criada por Matthew Quirk e Shawn Ryan, agora disponível na Netflix, Peter mantém sua disposição para enfrentar qualquer desafio, mas começa a revelar um lado mais sombrio, sinalizando mudanças significativas em sua trajetória.

O cerne da filosofia está em compreender a individualidade das escolhas e a complexidade dos caminhos que cada um percorre. Mesmo que a estrada seja tortuosa, ela pode levar a um destino vantajoso. Cada fracasso e conquista se entrelaçam na busca de sentido, e o verdadeiro aprendizado surge na maneira como absorvemos as experiências e interagimos com o mundo. A existência se delineia na capacidade de seguir adiante da forma menos dolorosa possível, tanto para si quanto para os outros.

Peter se encontra imerso nesse processo de introspecção após impedir um atentado ferroviário. Quirk e Ryan revisitam esse e outros momentos da primeira temporada de maneira concisa, insinuando nuances inéditas em seu protagonista. O personagem, que já demonstrava aptidão para improvisos improváveis — como fabricar um explosivo com materiais de limpeza em um hotel — , divide as atenções com Solomon, outra figura central na trama. Gabriel Basso se equilibra entre as expectativas do público e as intenções dos roteiristas, sugerindo que sua permanência no FBI pode estar com os dias contados na vindoura terceira temporada.

Série: O Agente Noturno — 2ª temporada

Criação: Matthew Quirk e Shawn Ryan

Anos: 2023-2025

Gêneros: Thriller/Suspense/Aventura

Nota: 8/10