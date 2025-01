733 milhões de horas vistas da mais recente temporada da série que é o maior fenômeno da história da Netflix

Se você é fã de “Bridgerton”, certamente já percebeu que uma das grandes características da série, além de suas cores vibrantes, trajes ornamentados e atmosferas exuberantes, é sua sensualidade inegável. A Netflix liberou quatro episódios da terceira temporada, e, para os que acompanham a trama, fica claro que, embora a série continue explorando a mesma alta sociedade londrina, o foco nos romances sempre traz uma dinâmica diferente a cada temporada.

Na primeira temporada, o centro das atenções foi o envolvimento de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page), cujos desentendimentos e descobertas amorosas cativaram o público. Já na segunda temporada, o casal deixou o palco para dar espaço ao romance entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e a destemida Kate Sharma (Simone Ashley), uma história que trouxe novos ares à série. Kate, irmã de Edwina Sharma (Charithra Chandran), a debutante mais cobiçada da temporada, tornou-se um dos principais focos da história, que envolvia questões de classe e dever familiar.

Embora personagens como Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) sempre estivessem presentes na trama, sua participação era mais periférica, observando as intrigas da alta sociedade de fora. Ambas eram vistas como jovens rebeldes, com mentes afáveis e ambições que iam além de simplesmente se casar. A partir da terceira temporada, no entanto, suas histórias ganham maior destaque, com Penelope agora determinada a conquistar seu grande amor: Colin Bridgerton (Luke Newton).

Neste novo capítulo, a amizade entre Penelope e Eloise passa por uma ruptura. Eloise, ao descobrir que Penelope é, na verdade, a misteriosa Lady Whistledown, se afasta da amiga. Desiludida, Eloise acaba se aproximando de Cressida Cowper (Jessica Madsen), uma das garotas mais fúteis do círculo social. Penelope, por sua vez, passou um verão reclusa, mas, com o retorno de Colin de suas viagens pela Europa, vê uma oportunidade de voltar ao centro das atenções.

Colin, agora mais maduro e com um corpo mais definido, se torna alvo do desejo de várias debutantes, que esperam que sua personalidade aventureira ceda lugar a um lado mais romântico. Ao contrário dos outros rapazes da alta sociedade, Colin não trata as mulheres com indiferença, o que faz dele um tipo raro de galanteador. Quando Penelope revela a ele sua intenção de se casar, ele se oferece para ajudá-la a atrair um homem, oferecendo-lhe aulas sobre como conquistar alguém.

No entanto, quando um pretendente promissor, rico e bonito, surge, Colin desperta de sua apatia e decide lutar pelo coração de Penelope, criando uma reviravolta que faz com que os fãs da série fiquem na expectativa de um final cheio de emoções.

Embora a temporada tenha sido bem recebida por alguns, há quem critique a lentidão no desenvolvimento do romance entre Penelope e Colin. Depois de duas temporadas esperando por esse envolvimento, a série parece arrastar os acontecimentos, fazendo com que os episódios se tornem repetitivos e desnecessariamente demorados. Para alguns, isso soa como um sinal de que a fórmula da série está se desgastando.

Ainda assim, “Bridgerton” segue sendo um fenômeno, destacando-se pela mistura de romance, drama e sensualidade, com uma estética impressionante que faz da alta sociedade londrina um cenário glamoroso e envolvente. A série, apesar das críticas, mantém seu público fiel, que continua encantado com a fantasia e as tramas que a série oferece, sem esquecer a beleza visual que é sua assinatura. O grande desafio agora será sustentar esse encanto, enquanto o romance e os personagens evoluem, com as cenas mais densas e as revelações se tornando cada vez mais esperadas.