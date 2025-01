Filmaço de Steven Soderbergh com Meryl Streep e Gary Oldman que vai te deixar indignado por 96 minutos, na Netflix

“A Lavanderia” de Steven Soderbergh, com seus 96 minutos de duração, destila uma crítica direta à realidade brasileira, criando um panorama que nos é familiar e, por isso, amargo. Ao final, o pagador de impostos local já não tem mais surpresas – o filme é recebido com um suspiro de resignação, possivelmente precedido por uma risada nervosa diante da cruel, mas precisa, reflexão que ele incita. A narrativa do diretor, conhecida por explorar fraudes, investigações e complicados processos judiciais, segue a fórmula já utilizada em outros de seus filmes, mas aqui ela ganha uma nova perspectiva graças à maneira como Soderbergh, também responsável pela fotografia sob o pseudônimo de Peter Andrews, imerge o público em cenas dinâmicas e vibrantes, com cores quentes que suavizam a profundidade do enredo, tingido por uma amarga visão do desdém que os poderosos têm pelos sonhos alheios.

O roteiro de Scott Z. Burns, inspirado em eventos reais, leva o espectador por uma jornada que começa com estelionatários em Houston, Texas, e segue por paraísos fiscais nas Índias Ocidentais, culminando no complexo esquema de lavagem de dinheiro em bancos secretos, onde o dinheiro desaparece sem deixar vestígios, fluindo por uma teia de transações invisíveis e fraudulentas. O mistério da origem e destino desses recursos, sempre acompanhados de um entrave burocrático sem fim, se desvela aos poucos, com Gary Oldman e Antonio Banderas interpretando os personagens Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, dois vigaristas que sabem exatamente como transitar pelo alto escalão da sociedade mundial. Eles servem como guias em um cenário caótico e cada vez mais desconcertante, onde os segredos são apresentados como capítulos de uma história quase irreconhecível.

O filme se estrutura em torno de uma série de “segredos” que vão se desvendando à medida que a trama avança, com cada novo ato introduzindo uma camada ainda mais desoladora da realidade das grandes fraudes internacionais. No primeiro desses segredos, Soderbergh nos apresenta uma nova personagem – Ellen Martin, vivida por Meryl Streep – cujas desventuras pessoais se entrelaçam com o escândalo central, marcando um momento chave no enredo. A história de Ellen, que inicia como uma simples mulher tentando comemorar um aniversário de casamento em uma tranquila viagem, culmina em uma tragédia pessoal, uma virada inesperada que culmina no escândalo do qual todo o enredo se alimenta.

Ellen, porém, não é a figura mais relevante de “A Lavanderia”. Na verdade, o próprio conceito da trama é tão intrincado e singular que atribuir o papel de protagonista a qualquer personagem seria uma simplificação. No entanto, não é surpreendente que, mesmo sendo apenas uma das peças dessa engrenagem de corrupção e fraude global, Meryl Streep acabe conquistando o centro das atenções, principalmente na reta final do filme, quando sua personagem se vê envolvida em um ato de vingança, um movimento irônico contra as grandes corporações que em 2018 sozinhas causaram um prejuízo de 79 bilhões de dólares aos cofres públicos, entre elas a famosa Odebrecht.

Soderbergh, com maestria, transforma uma história aparentemente simples de falcatruas em um espelho das vastas e impunes manipulações que ocorrem dentro da complexa máquina financeira global. Ao longo do filme, a crítica à falta de ética nas grandes corporações e aos interesses escusos que moldam as políticas econômicas se torna ainda mais evidente, ressoando no espectador de maneira inquietante. O filme, embora não entregue um final tradicionalmente satisfatório, desafia o público a refletir sobre as reais consequências dessas fraudes, deixando uma sensação de que a verdadeira tragédia está em como os grandes esquemas operam por trás das cortinas da sociedade, longe do olhar público.