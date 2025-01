Em apenas 90 dias, 130 milhões de pessoas já haviam assistido: a terceira série em inglês mais vista da história da Netflix

O universo sinistro de Ryan Murphy apresenta-se como uma imersão no confronto entre extremos da natureza humana. Segundo o próprio criador, que consolidou seu nome como um dos mais renomados showrunners americanos, o bárbaro e o divino coexistem em cada indivíduo, uma ideia que permeia produções como “American Crime Story” (2016-2018), “História de Horror Americana” (2011-2023) e “Halston” (2021). Em sua abordagem visceral, Murphy revisita um dos casos mais hediondos da criminalidade nos Estados Unidos, explorando sem reservas a combinação de violência e desejo que guiou um homem branco a seduzir, assassinar e canibalizar dezessete jovens negros e asiáticos, ignorado por uma polícia cúmplice por sua negligência.

Embora o racismo seja um tema presente, “Dahmer: Um Canibal Americano”, escrita em parceria com Ian Brennan, vai além de uma crítica racial. Com seus dezenove episódios, a série provoca debates intensos ao humanizar Jeffrey Lionel Dahmer (1960-1994), sem romantizar suas ações, mas explorando possíveis raízes de seus atos inclassificáveis. Desde sua estreia, em setembro de 2022, “Dahmer” permanece uma das produções mais debatidas, delineando uma narrativa antiépica que reflete tanto os prazeres macabros do protagonista quanto a busca infrutífera por redenção.

Nos primeiros episódios, a série explora as origens do criminoso, focando em sua relação com uma família disfuncional. Em 1978, ano em que Dahmer faz sua primeira vítima, o colapso familiar desencadeia uma ruptura na trajetória aparentemente comum do protagonista. A narrativa então conduz o espectador por sua jornada predatória, marcada pelo simbolismo do fetiche e pelos encontros sombrios nos bares e becos de Milwaukee. A trama intensifica-se no sexto episódio, ao centrar-se em Tony Hughes, o 12º alvo, e retoma o olhar para as vítimas a partir do décimo, destacando Glenda Cleveland, a vizinha que tentou alertar as autoridades.

Personagens como Cleveland e Tracy Edwards, sobrevivente que denunciou Dahmer, ganham complexidade em atuações marcantes. Shaun Brown transmite com precisão a angústia de Edwards, que, mesmo ao escapar do horror, enfrenta um futuro conturbado. A interação entre Evan Peters e Niecy Nash eleva a série, criando um jogo de tensão que culmina em um desfecho brutal. A morte de Dahmer, assassinado por Christopher Scarver, outro detento, na prisão em 1994, é narrada como um ciclo de violência que parece inescapável, reforçando a ideia hobbesiana de nossa natureza primitiva. Nem os códigos mais antigos parecem conter a ferocidade do ser humano.

Série: Dahmer: Um Canibal Americano

Criação: Ryan Murphy e Ian Brennan

Anos: 2022-2023

Gêneros: Drama/Terror

Nota: 9/10