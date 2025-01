Obra-prima de Darren Aronofsky que foi indicada a 122 prêmios e venceu 2 Oscars, na Netflix

Dirigido pelo aclamado Darren Aronofsky e baseado na peça de Samuel D. Hunter, “A Baleia” emerge como uma experiência cinematográfica profundamente impactante, marcada por atuações excepcionais e uma narrativa que reverbera questões universais de dor, arrependimento e redenção. Este filme marca o retorno monumental de Brendan Fraser, cuja performance como Charlie não apenas lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator em 2023, mas também solidificou sua posição como um dos grandes talentos da atuação contemporânea.

Charlie, um professor de inglês com obesidade severa, vive recluso em seu apartamento, lecionando remotamente enquanto enfrenta uma existência permeada por arrependimento e isolamento. Recusando atendimento médico, ele parece resignado com sua morte iminente, mas guarda um último desejo: reconciliar-se com sua filha adolescente, Ellie, interpretada por Sadie Sink. Essa tentativa desesperada de reparar uma relação rompida anos atrás traz à tona emoções intensas, enquanto Ellie luta contra o ressentimento acumulado pelo abandono de seu pai.

O espaço exíguo e sombrio do apartamento de Charlie se transforma em um palco metafórico que reflete seu estado emocional e físico. Personagens como Liz (Hong Chau), sua amiga e cuidadora, e Thomas (Ty Simpkins), um missionário evangélico, contribuem para ampliar os dilemas morais e espirituais que permeiam a narrativa. Liz, com sua lealdade e frustração, representa o vínculo humano mais próximo de Charlie, enquanto Thomas simboliza a fé como possível caminho de salvação, algo que Charlie aborda com ceticismo e resignação.

Aronofsky utiliza simbolismos profundos para enriquecer a narrativa. A referência ao clássico “Moby Dick”, de Herman Melville, é central, com a baleia figurando como um símbolo do peso insuportável do arrependimento e das escolhas que não podem ser desfeitas. Para Charlie, sua condição física extrema é tanto um reflexo quanto uma punição autoimposta, uma forma de materializar sua culpa e incapacidade de lidar com os fantasmas do passado.

A relação entre Charlie e Ellie revela camadas complexas de humanidade. Enquanto Charlie busca redenção, Ellie representa uma geração que carrega cicatrizes emocionais profundas, mas também potencial para crescimento e mudança. O roteiro habilmente equilibra momentos de confronto e vulnerabilidade, oferecendo ao público uma visão crua e honesta das dinâmicas familiares.

A atuação de Brendan Fraser transcende o papel; sua entrega emocional transmite a dor, a esperança e a complexidade de um homem que se agarrou a fragmentos de felicidade enquanto se afundava em um abismo de autodestruição. Hong Chau, indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, traz nuances excepcionais à sua performance, enquanto Sadie Sink captura com intensidade o misto de raiva e fragilidade de Ellie.

“A Baleia” é um filme que exige reflexão. Ele convida o espectador a confrontar verdades desconfortáveis sobre a condição humana, o impacto das escolhas e a possibilidade de redenção, mesmo diante da inevitabilidade da morte. A trilha sonora discreta, mas envolvente, e a direção de Aronofsky, que transforma o claustrofóbico cenário em um espelho da psique de Charlie, amplificam a força emocional da obra.

Premiado com o Oscar de Melhor Maquiagem, o filme também é um marco técnico, com efeitos que transcendem a simples caracterização física de Fraser, contribuindo para a narrativa visual e emocional. Cada elemento de “A Baleia” é cuidadosamente orquestrado para criar uma obra que é ao mesmo tempo íntima e universal, despertando um turbilhão de emoções e reflexões.

“A Baleia” não é apenas um filme; é uma experiência visceral que reafirma o poder do cinema em explorar as profundezas da alma humana. Darren Aronofsky entrega uma obra-prima que ficará marcada como um testemunho da complexidade e da beleza trágica da existência, lembrando-nos de que, mesmo em meio à escuridão, a busca por significado e conexão pode iluminar nossos caminhos.