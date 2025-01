Se há um romance obrigatório para assistir na vida, é a obra-prima de Nick Cassavetes, no Prime Video

Nick Cassavetes guarda com Marcel Proust uma analogia peculiar: “O Diário de uma Paixão” ecoa o monumental “Em Busca do Tempo Perdido”, cuja estreia literária remonta a 1913. Proust dedicou mais de uma década a desvendar os labirintos emocionais de Charles Swann, explorando o amor, as idiossincrasias humanas e as armadilhas da existência. Apesar de gênio incontestável, Proust permanece um enigma para o grande público, talvez devido à profundidade de seus relatos. As desilusões de Swann, sua frivolidade, e a postura ora cínica ora desleixada contrastam com a urgência moderna de narrativas breves. Ainda assim, a obsessão pelo efêmero — simbolizada por detalhes como as madeleines molhadas em chá — perpetua o fascínio pela memória e o tempo.

A infância é o porto inicial das descobertas humanas, onde o indivíduo esboça a compreensão do mundo e suas nuances, especialmente no que tange ao amor. A memória, contudo, é traiçoeira, exigindo registros para preservar momentos e sensações antes que sejam corroídos pelo fluxo ininterrupto do tempo. É nesse contexto que Cassavetes molda sua narrativa: um homem de origens humildes, preso à paixão por uma jovem de família abastada. Mais que um clichê romântico, a trama revela um estudo sobre a persistência e os limites do desejo. Nick Cassavetes, herdeiro de uma linhagem prestigiada do cinema — filho do aclamado John Cassavetes e da brilhante Gena Rowlands —, aplica ao filme um rigor emocional que ecoa os dilemas e intensidade vistos em “Uma Mulher Sob Influência”, protagonizado por sua mãe em 1974.

A trama, no entanto, não é isenta de tropeços. A psique instável de Noah, evidente em atos como o ocorrido na roda-gigante, passa despercebida pelo roteiro. A crítica recai, em vez disso, sobre Allie, pintada como volátil e vulnerável, cuja decadência é simbolizada pela progressão do Alzheimer. Essa representação, embora pungente, carece de um contrapeso que humanize plenamente seus desafios. Há momentos de artificialidade em diálogos e situações, mas Cassavetes compensa ao extrair o máximo do material original de Nicholas Sparks, transformando o romance em uma experiência visual cativante.

A química entre Ryan Gosling e Rachel McAdams é um dos pilares da obra, demonstrando que, mesmo sob tensões nos bastidores, o profissionalismo prevalece. A escolha por cenas de intimidade sutis, mas carregadas de tensão emocional, reflete uma abordagem refinada, evocando as palavras de Nelson Rodrigues sobre o pudor como elemento afrodisíaco. A estrutura narrativa, marcada por flashbacks, leva o espectador de forma fluida entre as décadas de 1940 e os anos 2000, criando uma ponte emocional entre juventude e velhice.

O roteiro não entrega grandes surpresas; desde o início, é evidente que os idosos no asilo são Noah e Allie. No entanto, o foco não está no desfecho previsível, mas na construção dos detalhes que enriquecem o percurso. Os pais de Allie, interpretados de forma a refletir os valores de uma época, são uma metáfora para as pressões sociais enfrentadas por aqueles que desafiam as convenções. Enquanto isso, Noah se apresenta como o arquétipo do herói romântico determinado, imortalizado pela fotografia vibrante de Robert Fraisse, que transforma cada cena em um quadro memorável.

Em “O Diário de uma Paixão”, Nick Cassavetes não apenas adapta um romance; ele explora a intensidade das emoções humanas, criando um espaço onde amor e memória dançam em harmonia. Cinema também é alquimia.