Suspense com Keanu Reeves e Renée Zellweger que é uma aula de direito criminal, na Netflix

Filmes de tribunal detêm um magnetismo peculiar no universo do cinema, cultivando uma atmosfera de mistério que atrai tanto os entusiastas da lei quanto aqueles que, fascinados pela teatralidade do julgamento, se imaginam um dia presenciando dramas dignos de manchetes. “Versões de um Crime”, dirigido por Courtney Hunt, se insere nesse subgênero com uma mistura de intenções ambiciosas e execução irregular, apoiando-se em um elenco de peso para mitigar algumas de suas limitações narrativas.

Hunt, cujo talento foi consagrado no aclamado “Rio Congelado” (2008), parece aqui menos interessada em recriar a tensão visceral de sua estreia e mais inclinada a explorar os clichês que permeiam histórias de tribunal. Embora tenha conquistado reconhecimento por sua habilidade em construir personagens complexos e atmosferas densas, sua direção em “Versões de um Crime” opta por voos mais comedidos, resultando em uma obra que não alcança o brilho de seus trabalhos anteriores. O roteiro, assinado por Nicholas Kazan, parece emular a prosa de John Grisham, estabelecendo-se no território familiar das disputas judiciais e das reviravoltas dramáticas.

A trama acompanha Ramsey (Keanu Reeves), um advogado experiente que assume a defesa de Mike Lassiter, interpretado por Gabriel Basso, um jovem acusado de matar o próprio pai, Boone Lassiter (Jim Belushi). A situação se complica ao revelar que Loretta (Renée Zellweger), a mãe de Mike, suportou anos de abuso do marido, criando uma dinâmica familiar permeada por traumas profundos. A investigação revela detalhes incriminadores: Mike foi encontrado próximo ao corpo da vítima, e suas digitais correspondem às da arma do crime. Além disso, uma confissão inicial do rapaz seguida de um silêncio obstinado complica ainda mais sua situação.

Hunt utiliza flashbacks para construir a narrativa, buscando justificar o ataque de Mike sob a ótica de um colapso emocional provocado por anos de abuso familiar. Contudo, enquanto o roteiro busca sustentar a dúvida sobre a culpa do jovem, ele recorre a dispositivos que, embora eficazes em provocar suspense, não conseguem escapar do lugar-comum. Ramsey, acompanhado pela advogada-adjunta Janelle (Gugu Mbatha-Raw), tenta desmantelar a acusação ao apontar inconsistências nas testemunhas e nos procedimentos legais, criando um pano de fundo para reviravoltas que culminam em um desfecho que beira o inverossímil.

O ponto alto do filme está no desempenho do elenco, que consegue conferir profundidade emocional a um roteiro por vezes superficial. Gabriel Basso, em particular, entrega uma performance comovente, equilibrando fragilidade e intensidade. Renée Zellweger também se destaca ao retratar Loretta como uma mulher marcada pela violência doméstica, embora seu talento pareça subaproveitado em um papel que merecia mais desenvolvimento. Keanu Reeves, por sua vez, interpreta Ramsey com a sobriedade característica, mas não consegue transformar o personagem em algo memorável.

“Versões de um Crime”, apesar de seus méritos pontuais, falha em se distinguir em um gênero repleto de títulos emblemáticos. A direção de Hunt carece da ousadia necessária para subverter expectativas, e o roteiro de Kazan se apoia em uma estrutura que oferece poucas surpresas. Ainda assim, para os aficionados por dramas judiciais, o filme pode oferecer um entretenimento razoável, desde que as expectativas sejam ajustadas.

O longa se apresenta como uma obra que desperdiça o potencial de seu elenco e da premissa inicial, entregando um resultado que, embora não comprometa, também não impressiona. Hunt, ao que parece, continua aguardando a fagulha que reacenda o brilho criativo de “Rio Congelado”, enquanto “Versões de um Crime” permanece como um exemplo do desafio de equilibrar ambição narrativa e execução cinematográfica.