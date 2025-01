Como um filme de baixo orçamento (menos de 1 milhão) conquistou o mundo e permaneceu no Top 10 da Netflix por 550 dias

Michele Morrone, conhecido pelo papel de Massimo Torricelli no controverso “365 Dias”, viveu uma transformação impressionante antes de alcançar o estrelato. Ele atuava como jardineiro em uma cidade no norte da Itália, enfrentando dificuldades financeiras e superando um divórcio. Em um momento de incerteza, uma proposta inesperada vinda da Polônia ofereceu a chance de protagonizar um filme que mudaria completamente sua trajetória. O longa, disponível na Netflix, alcançou rapidamente o topo de popularidade, mantendo-se entre os mais assistidos da plataforma por mais de 500 dias e gerando uma sequência que repetiu o êxito inicial.

Baseado na criação de Blanka Lipińska, com direção de Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, o filme desenvolve uma narrativa de fantasia adulta que provoca e explora limites, mantendo-se no âmbito da ficção. A obra não deve ser encarada como um reflexo de comportamentos reais, mas sim como um exercício criativo que evoca discussões e desafia percepções. A história apresenta Massimo, herdeiro de uma família mafiosa, assumindo o controle dos negócios após a morte do pai. Elementos como poder, riqueza e a audácia do submundo italiano criam uma atmosfera instigante que desafia os limites da realidade, imergindo o público em um universo de excessos e seduções.

O enredo gira em torno da relação entre Massimo e Laura Biel, vivida por Anna-Maria Sieklucka. Durante uma viagem a Sicília, Laura é sequestrada por Massimo, evento que, embora inadmissível no mundo real, é tratado no filme como base para um romance complexo e controverso. A trama reforça que se trata de uma narrativa fictícia, sem intenções de validar comportamentos ou ações na vida cotidiana. Massimo revela a Laura sua convicção de que seus destinos estavam conectados, estabelecendo um prazo de 365 dias para que ela se apaixonasse por ele, sob a promessa de libertá-la caso contrário. O roteiro se esforça para apresentar o personagem como alguém que, apesar de suas atitudes autoritárias, busca expressar cuidado e respeito ao consentimento.

Ao longo da trama, a transformação de Laura é destacada: inicialmente assustada, ela desenvolve sentimentos por Massimo. A relação é ilustrada por cenas de intensa carga erótica, cuidadosamente elaboradas para garantir profissionalismo e o conforto dos atores, afastando rumores sobre possíveis excessos nas gravações. A história também aborda os perigos inerentes ao universo de Massimo, cujo papel na máfia coloca tanto ele quanto Laura sob constante ameaça. Essa tensão entre paixão e perigo impulsiona o ritmo da narrativa, mesclando atração com suspense.

Embora tenha conquistado grande audiência, o filme recebeu críticas severas por romantizar situações de abuso e controle. É essencial compreendê-lo como um exercício de fantasia, destinado ao entretenimento, e não como uma representação ou legitimação de comportamentos inadequados em relações reais.