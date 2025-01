Thriller dramático baseado em história real, com Mark Ruffalo e Anne Hathaway, está na Netflix

Sob a direção de Todd Haynes, “O Preço da Verdade” transforma um drama judicial em uma poderosa denúncia ambiental. Inspirado em fatos reais, o longa mergulha no cotidiano de Parkersburg, West Virginia, onde o fazendeiro Wilbur Tennant (Bill Camp) vê seu rebanho sucumbir misteriosamente. Desesperado, Tennant busca ajuda do advogado Rob Bilott (Mark Ruffalo), que decide investigar as suspeitas de contaminação envolvendo a gigante química DuPont.

À medida que Bilott se aprofunda no caso, surgem evidências alarmantes: dezenas de bovinos mortos, águas contaminadas e resíduos químicos tóxicos descartados sem controle. Entre eles, o ácido perfluorooctanóico (PFOA), uma substância essencial na fabricação do teflon. Conhecido por sua durabilidade, o PFOA é também altamente nocivo, acumulando-se no meio ambiente e representando sérios riscos à saúde humana, incluindo câncer e defeitos congênitos.

Movido pela gravidade da situação, Bilott decide processar a DuPont, acusando-a de negligência e má conduta deliberada. Mas enfrentar uma corporação multinacional é um desafio colossal. Com recursos quase ilimitados, a DuPont emprega táticas para prolongar o caso por anos, transformando a disputa em uma guerra de resistência. No campo profissional, Bilott enfrenta pressões internas e resistência no próprio escritório de advocacia, ampliando o peso da batalha que travava sozinho.

Enquanto avança na investigação, o impacto humano se torna inescapável. A contaminação química afeta gravemente a população local, resultando em doenças devastadoras e crianças nascendo com problemas congênitos. Determinado a expor a verdade, Bilott desafia a indústria química e o sistema legal, enfrentando ameaças e sacrifícios pessoais. Sua jornada não é apenas um ato de coragem, mas uma demonstração do impacto do ativismo judicial em prol de comunidades marginalizadas.

Mark Ruffalo incorpora o idealismo e a exaustão de Bilott com precisão, fruto de encontros diretos com o verdadeiro advogado. Anne Hathaway interpreta Sarah Bilott, que, apesar de um papel secundário, adiciona uma camada de profundidade emocional ao mostrar o impacto dessa cruzada na vida familiar. Com um orçamento modesto de 11 milhões de dólares, o filme prioriza autenticidade sobre grandiosidade. A ausência de efeitos visuais sofisticados é substituída por um roteiro meticuloso, atuações intensas e uma fotografia sombria que captura a gravidade da trama.

A narrativa também evidencia a postura da DuPont, que se recusou a colaborar com a produção, mantendo-se em silêncio diante das acusações históricas. Essa omissão é contrastada com a dedicação do elenco, que inclui Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber e Mare Winningham. Juntos, eles constroem um retrato contundente de um sistema desigual onde coragem e persistência são as armas contra a impunidade corporativa.

Lançado como uma obra independente, “O Preço da Verdade” conquistou reconhecimento crítico, atingindo 89% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mais do que um relato sobre poluição ambiental, o filme é um apelo urgente à responsabilidade social, destacando os custos humanos da ganância e da negligência. É um lembrete sombrio, mas necessário, de que a verdade, por mais difícil que seja de enfrentar, é sempre um preço que vale a pena pagar.