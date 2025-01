O romance que ficou 250 dias no Top 10 do Prime Video, em 2024, e segue como a escolha mais amada pelo público

“Uma Ideia de Você” percorre territórios familiares, mas traz um olhar contemporâneo sobre fama, relacionamentos e as barreiras invisíveis que a sociedade impõe ao desejo. Sob a direção de Michael Showalter, que divide o roteiro com Jennifer Westfeldt, o filme adapta o romance de Robinne Lee e mergulha em temas como exposição midiática e hipocrisia social, enquanto explora o desejo que desafia convenções.

Anne Hathaway interpreta Solène Marchand, uma galerista de Los Angeles que, aos 40 anos, tenta equilibrar uma carreira promissora, as demandas da maternidade e as cicatrizes de um casamento fracassado. A atuação de Hathaway confere profundidade a uma personagem que, em outras mãos, poderia cair em estereótipos. Já Daniel, seu ex-marido, é mais confortável gastando dinheiro do que oferecendo atenção à filha Izzy, uma adolescente em busca de validação paterna. É nesse contexto que Solène acaba no Coachella, onde um encontro inusitado transforma sua vida.

O festival, saturado de excessos, se torna palco para uma interação quase absurda: Solène confunde o trailer de Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), integrante da boy band August Moon, com um banheiro. O astro pop, acostumado ao assédio da fama desde os 14 anos, encontra em Solène algo raro — alguém que não o vê através da lente do estrelato. A conexão que nasce ali se aprofunda rapidamente, criando uma dinâmica que desafia as expectativas de ambos.

“Uma Ideia de Você” aproveita essa premissa para explorar as complexidades de um relacionamento marcado por diferenças de idade e status social. Hayes se encanta com a autenticidade de Solène, enquanto ela hesita entre o desejo e as dúvidas sobre as consequências de um romance improvável. O roteiro, porém, exige certa suspensão de descrença: em 2025, imaginar que um astro pop poderia passear pela Europa sem ser notado parece pouco plausível. Mesmo assim, a química entre Hathaway e Galitzine mantém o público investido, transformando situações improváveis em momentos de intensidade emocional.

A força do filme reside em sua capacidade de tocar em temas universais, como o julgamento moral que mulheres enfrentam em relacionamentos não convencionais. Enquanto Hayes é celebrado, Solène é alvo de críticas implacáveis. Esse contraste é particularmente evidente quando Izzy descobre o relacionamento da mãe: mais do que a diferença de idade, o que incomoda a adolescente é a sensação de exclusão e a dúvida sobre o caráter do parceiro. Quando a relação se torna pública, a vida de Izzy no colégio se transforma num microcosmo da hostilidade social que sua mãe enfrenta.

Showalter e Westfeldt equilibram bem os clichês românticos com uma crítica social sutil, mas poderosa. Em monólogos bem escritos, Hathaway reflete sobre a solidão de uma mulher que busca recomeçar após os 40 anos e sobre a forma como o machismo estrutural molda narrativas públicas. As interações com Izzy, particularmente uma cena em que cantam juntas músicas de St. Vincent, trazem humanidade ao enredo, reforçando os laços que conectam mãe e filha mesmo em meio ao caos.

Apesar disso, o roteiro poderia se aprofundar mais nos traumas de Hayes, cuja vida de fama precoce é tratada apenas superficialmente. A abordagem limitada faz com que ele pareça mais um contraponto romântico do que um personagem com dimensões próprias. Ainda assim, Galitzine compensa a falta de nuances com uma performance magnética, que alterna entre vulnerabilidade e autoconfiança juvenil.

Outro ponto que distingue o filme é a forma como subverte comparações fáceis com fanfics ou romances de fórmulas previsíveis. “Uma Ideia de Você” se posiciona como uma reflexão sobre a libertação feminina e os preconceitos que envolvem mulheres maduras que expressam desejo. O filme não se limita a entreter; ele provoca, questionando como as mulheres são julgadas em relação a seus pares masculinos, especialmente quando desafiam normas de comportamento.

O salto temporal no desfecho, quando Hayes tem 29 anos e Solène 45, reduz o impacto da diferença de idade, mas levanta uma questão intrigante: por que esperar tanto para reatar algo que já era significativo? Essa reflexão permeia o final, deixando o público com uma mistura de esperança e melancolia. O longa sugere que o amor, quando genuíno, pode transcender as pressões externas, mas exige coragem para enfrentar os julgamentos.

“Uma Ideia de Você” é mais do que uma comédia romântica moderna. É uma crítica social envolta em diálogos espirituosos e cenas visualmente cativantes, embaladas por uma trilha sonora que acerta o tom em cada momento. Mesmo quando o roteiro vacila em seus elementos mais realistas, a entrega dos atores e a relevância das questões abordadas garantem uma experiência impactante. Entre selfies, manchetes e julgamentos online, o filme oferece um lembrete poderoso: as convenções podem ser desafiadas, e o amor, mesmo sob os holofotes mais implacáveis, ainda é um ato revolucionário.