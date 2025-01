As 5 comédias românticas mais assistidas da Netflix em 2024

Nos últimos anos, as comédias românticas ganharam destaque no catálogo da Netflix, conquistando uma ampla base de espectadores ao redor do mundo. Em 2024, o gênero continuou a atrair a atenção do público, com lançamentos que exploram diferentes abordagens do amor e do humor, desde histórias contemporâneas até narrativas ambientadas em cenários exóticos.

Os filmes selecionados para esta lista representam os títulos mais assistidos no streaming ao longo do ano, refletindo a diversidade de estilos e temáticas que cativaram os assinantes da plataforma. Esses sucessos não apenas consolidaram o gênero como um dos mais populares, mas também demonstraram a capacidade da Netflix de atingir diferentes públicos e culturas.

A lista inclui histórias de encontros inesperados, segundas chances e descobertas emocionais, características que tornam o gênero um dos mais acessíveis e universais. Seja para quem busca leveza ou momentos de descontração, as comédias românticas de 2024 se destacaram como escolhas consistentes entre os espectadores.

Tudo em Família (2024), Richard LaGravenese Divulgação / Sony Pictures Zara Ford, uma assistente pessoal dedicada à estrela de cinema Chris Cole, vê sua vida virar de ponta-cabeça quando descobre que sua mãe, Brooke Harwood, iniciou um relacionamento com ele. Dividida entre a lealdade à família e as obrigações profissionais, Zara se encontra em um cenário desconfortável, onde questões de poder, identidade e sentimentos vêm à tona. Ao mesmo tempo, Brooke enfrenta os desafios de equilibrar seu novo romance com um homem mais jovem e as expectativas sociais que o cercam. A trama mistura momentos cômicos e emocionantes, explorando as tensões entre amor, trabalho e laços familiares. Entre encontros constrangedores e situações inesperadas, os personagens precisam lidar com os altos e baixos da vida enquanto descobrem mais sobre si mesmos. Em meio à confusão, emergem reflexões sobre aceitação, escolhas e o equilíbrio entre o que desejam e o que esperam deles, criando uma narrativa leve e envolvente.

A Mãe da Noiva (2024), Mark Waters Divulgação / Living Films Lana (Brooke Shields) é pega de surpresa quando sua filha Emma (Miranda Cosgrove) retorna de Londres com uma revelação inesperada: ela se casará na Tailândia em apenas um mês. Ao chegar ao resort tropical onde a cerimônia acontecerá, Lana enfrenta um choque ainda maior ao descobrir que o pai do noivo é Will (Benjamin Bratt), seu antigo amor que partiu seu coração anos atrás. A convivência traz à tona sentimentos que ela pensava estar enterrados, complicando ainda mais os preparativos do casamento. Enquanto lida com memórias dolorosas e tenta manter o foco na felicidade da filha, Lana conhece Lucas (Chad Michael Murray), um médico encantador que a convida a explorar novas possibilidades. Dividida entre dar uma segunda chance ao passado ou abraçar o desconhecido, ela mergulha em reflexões sobre suas escolhas. Em meio a ensaios de dança, decisões sobre trajes e jantares desconcertantes, Lana precisa encontrar equilíbrio e decidir se seguirá em frente ou revisitará o que deixou para trás.

Nosso Segredinho (2024), Stephen Herek Chuck Zlotnick / Netflix Uma coincidência transforma o Natal em um verdadeiro caos quando Avery e Logan, ex-namorados com um término complicado há uma década, descobrem que estão namorando irmãos. Para evitar conflitos durante a reunião familiar, Avery propõe que ambos finjam nunca terem se conhecido. Contudo, manter as aparências em meio à barulhenta e imprevisível família dos seus parceiros revela-se mais complicado do que o esperado. Enquanto tentam esconder o passado, os dois se veem envolvidos em situações inesperadas que os aproximam de maneiras inusitadas. Velhos sentimentos e memórias começam a emergir, dificultando ainda mais a tarefa de manter o segredo. Em meio às tensões e às risadas, Avery e Logan enfrentam a bagunça natalina enquanto reavaliam o que realmente importa, tanto no presente quanto no passado.

Pedido Irlândes (2024), Janeen Damian Patrick Redmond / Netflix Maddie, uma mulher em busca de sentido em sua vida amorosa, embarca para a Irlanda a convite de sua melhor amiga, que vai se casar. O convite, no entanto, carrega um dilema: o noivo é James, o grande amor que Maddie sempre idealizou. Em meio aos preparativos do casamento, ela decide entregar seu desejo mais profundo ao universo, buscando uma chance inesperada de viver ao lado de quem considera ser o par perfeito. Em um desenrolar inesperado, Maddie acorda ocupando o lugar da noiva, pronta para encarar as consequências desse curioso acontecimento. Contudo, enquanto tenta navegar por essa nova realidade, ela começa a questionar se James é, de fato, quem deveria estar ao seu lado. Entre dúvidas e autodescobertas, Maddie se aproxima de uma verdade transformadora, desafiando tudo o que acreditava sobre amor e destino.